  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Incidente in A7, cisterna va a sbattere contro il muro: gasolio in strada e traffico bloccato

È avvenuto tra i caselli di Busalla e Bolzaneto, all'altezza di uno scambio di carreggiata. Aspi ha prediposto l'uscita obbligatoria a Busalla

Generico dicembre 2025

Genova. Ancora un incidente in autostrada con pesanti ripercussioni sul traffico, questa volta sulla A7 Serravalle-Genova, dove la circolazione è bloccata per uno schianto che ha coinvolto un camion.

L’incidente è avvenuto tra i caselli di Busalla e Bolzaneto, all’altezza di uno scambio di carreggiata. Il mezzo pesante, una cisterna che trasporta gpl è andata a sbattere contro il muro.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno escluso criticità, e i mezzi del 118 per l’autista, che non è rimasto ferito e ha rifiutato il trasporto in ospedale. C’è stato però un versamento di gasolio, che complica non poco le operazioni di ripristino.

Generico dicembre 2025

Poco prima delle 11 la coda era di circa 7 km, e Aspi si stava attivando per predisporre l’uscita obbligatoria a Busalla. Alle persone che viaggiano in A7 da Milano verso Genova/Livorno, si consiglia di prendere la D26 Diramazione Predosa-Bettole, proseguire lungo la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione della A10 Genova-Savona, quindi prendere la A10 in direzione Genova. Sul posto la polizia stradale.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.