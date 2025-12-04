Genova. Ancora un incidente in autostrada con pesanti ripercussioni sul traffico, questa volta sulla A7 Serravalle-Genova, dove la circolazione è bloccata per uno schianto che ha coinvolto un camion.

L’incidente è avvenuto tra i caselli di Busalla e Bolzaneto, all’altezza di uno scambio di carreggiata. Il mezzo pesante, una cisterna che trasporta gpl è andata a sbattere contro il muro.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno escluso criticità, e i mezzi del 118 per l’autista, che non è rimasto ferito e ha rifiutato il trasporto in ospedale. C’è stato però un versamento di gasolio, che complica non poco le operazioni di ripristino.

Poco prima delle 11 la coda era di circa 7 km, e Aspi si stava attivando per predisporre l’uscita obbligatoria a Busalla. Alle persone che viaggiano in A7 da Milano verso Genova/Livorno, si consiglia di prendere la D26 Diramazione Predosa-Bettole, proseguire lungo la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione della A10 Genova-Savona, quindi prendere la A10 in direzione Genova. Sul posto la polizia stradale.