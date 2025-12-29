Maxi incidente in A26, un morto e venti feriti: lo scontro tra tir, auto e un pullman

Genova. Gravissimo incidente stradale poco dopo le 21 di oggi, lunedì 29 dicembre, sull’autostrada A26, tra Masone e Pra’, all’altezza di Mele, alle spalle di Genova.

Un morto e venti feriti il bilancio dello scontro avvenuto al km 8 in direzione sud, sul Turchino, in un tratto interessato da un restringimento di carreggiata dovuto a uno dei cantieri autostradali. Coinvolte tre automobili, un tir e un pullman, stando alle prime informazioni.

La vittima è il conducente del mezzo turistico, un uomo. Anche i feriti gravi sono tutti passeggeri del pullman: sono stati smistati verso i pronto soccorsi di vari ospedali con traumi di vario genere. Meno gravi le persone a bordo degli altri veicoli.

Sul posto vigili del fuoco di Genova, Multedo e Ovada, la polizia stradale piemontese, le automediche del 118 di Genova e molte ambulanze da Genova e dalla Valle Stura. Diversi feriti sono stati presi in carico direttamente sul luogo dell’incidente.

Presente anche personale di Autostrade per l’Italia. Sull’A26, tra Masone e il bivio con la A10, il traffico è rimasto bloccato con code. Chiusa anche l’entrata di Masone in direzione di Genova. In alternativa, a chi è diretto verso Genova, Autostrade consiglia di utilizzare la D26, diramazione Predosa-Bettole, e successivamente l’autostrada A7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure.

Articolo in aggiornamento.