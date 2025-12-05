Incidente in A26, coinvolto un mezzo pesante: un ferito e code di diversi chilometri

Genova. Ancora un incidente per le autostrade genovesi. Questa mattina, infatti, poco dopo mezzogiorno, sulla A26 si è verificato un sinistro che ha visto coinvolto almeno un mezzo pesante.

Sul posto i medici del 118, il personale di Aspi e la polizia stradale. Ancora da capire l’esatta dinamica dell’incidente e eventuali altri mezzi coinvolti. L’autista del camion è stato trasportato in codice giallo al San Martino di Genova.

L’incidente, avvenuto nel primo tratto della A26, sta creando non pochi disagi per la viabilità, con code di diversi chilometri sulla A10, sia per chi proviene da Genova sia per chi proviene da Savona.