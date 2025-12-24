  • News24
Incidente sulla A10 tra Varazze e Arenzano, mezzo pesante ne scontra un altro: traffico bloccato

Alle 13 sono segnalati quattro chilometri di coda, la messa in sicurezza è complicata anche dalla presenza di benzina sull’asfalto

Varazze. Un autoarticolato, probabilmente a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, ha perso aderenza con la strada è ha avuto un incidente sulla A10 tra Varazze e Arenzano: è finito contro un altro mezzo pesante in un’area di sosta, terminando la corsa contro il muraglione dall’altra parte della carreggiata

È successo in direzione Genova. Il traffico a mezzogiorno è bloccato al km 22,7 e alle 13 ono segnalati quattro chilometri di coda. Autostrade consiglia di uscire a Varazze e rientrare ad Arenzano.

Fortunatamente non si sono registrati feriti anche se sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rosa di Celle Ligure e l’automedica del 118, insieme ai vigili del fuoco. A rendere più complicato l’intervento di messa in sicurezza, anche la presenza di benzina sull’asfalto.

