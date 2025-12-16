  • News24
Giornataccia

Scontro tra due tir sulla A10 tra Varazze e Arenzano: ancora disagi per chi viaggia verso Genova fotogallery

Traffico a passo d'uomo per aggirare i rottami attraverso un'area di sosta

Genova. Mattinata davvero difficile per la viabilità sul nodo autostradale genovese. Dopo la chiusura del terminal di Pra’ causa maltempo e conseguente congestione dei tir in uscita dalla A10, sempre sempre sulla stessa tratta autostradale si è verificato un nuovo incidente.

Si tratta del tamponamento tra due tir che viaggiavano in direzione di Genova, e giunti in collisione tra Varazze e Arenzano. Lo scontro è stato violento con i due articolati che di fatto sono rimasti in parte distrutti in mezzo alla carreggiata. Secondo le prime informazioni i due camionisti non avrebbero riportato ferite importanti.

Complicazioni per il traffico, quindi: la tratta non è chiusa perchè i mezzi in transito vengono fatti passare in un’aerea di sosta presente sulla zona, ma con gravi rallentamenti.

Incidente sulla A10, scontro tra due tir
