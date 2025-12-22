Incidente in A10, code e rallentamenti tra Pegli e Pra’ in direzione ponente

Genova. Code e disagi si stanno verificando in questi minuti sulla A10 tra Pegli e Pra’, a causa di un incidente avvenuto all’interno della carreggiata direzione ponente.

Secondo le prime informazioni, l’incidente avrebbe coinvolto una vettura su cui viaggiava una donna di circa 50 anni, rimasta ferita nell’impatto. Soccorsa dai medici del 118, è stata poi portata al pronto soccorso dell’Ospedale Evangelico di Voltri in codice giallo.

Sulla tratta si stanno appunto verificando criticità per il traffico, con una coda di circa 4 chilometri – al momento in aumento – in direzione di Savona