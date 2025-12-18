Inchiesta sulla gara per la Diga foranea, la procura europea chiede l’archiviazione

La procura europea ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla Diga foranea di Genova. I magistrati dell’Eppo avevano indagato l’ex presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, Jan Albert Vandenbroeck, manager belga e uno degli undici membri del consiglio direttivo di PerGenova Breakwater, e Alberto Colosio, dirigente dell’ufficio gare di Webuild ma anche Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild.

L’inchiesta riguarda la gara poi divenuta una procedura negoziata – viziata secondo Anac da numerose irregolarità amministrative e penali – per costruire la nuova diga foranea del porto di Genova. I reati contestati, a vario titolo, erano turbativa d’asta, falso e malversazione.

Coinvolto nell’inchiesta per corruzione in Liguria, Signorini è stato arrestato il 7 maggio 2024 e ha patteggiato una pena di tre anni e cinque mesi per corruzione, ha patteggiato così come l’imprenditore portuale Aldo Spinelli e l’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Per la procura europea, dagli accertamenti svolti, non sarebbero emersi concreti elementi per ritenere configurati i reati ipotizzati.

Nell’inchiesta dell’Eppo erano entrate anche le telefonate dell’allora presidente Toti in cui annunciava a Spinelli che a vincere l’appalto sarebbero stati Salini (Pietro, ad di Webuild) e Fincantieri, Fincosit e Sidra.

Per la procura europea, “seppure risulti chiaro che la procedura di gara sia stata svolta senza garantire una effettiva concorrenza, ciò è stato possibile sulla base di norme di legge derogatorie ai principi generali per effetto del crollo del Ponte Morandi“.

“L’avvenuta abrogazione del reato di abuso d’ufficio fa venir meno anche questa fattispecie che, al limite, si sarebbe potuta configurare con riferimento a talune condotte degli amministratori pubblici”, scrive la procura. Per quel le possibili violazioni ambientali “le criticità sin qui emerse potrebbero avere un rilievo quali violazioni amministrative”, ma “tali inottemperanze non risulterebbero avere un rilievo penale”.