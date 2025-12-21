  • News24
Incendio a Pontetto, brucia il tetto dell’ex casa cantoniera: le fiamme a due passi dai binari

La circolazione ferroviaria è stata sospesa durante l'incendio e le operazioni di spegnimento, a dare l'allarme una donna che ha visto uscire fumo da sopra

Pieve Ligure. Incendio questo pomeriggio nei pressi della stazione di Pontetto. A prendere fuoco poco prima delle 16.00 è stato il tetto dell’ex casa cantoniera accanto ai binari, oggi adibita ad abitazione privata, la prima nel territorio di Pieve Ligure arrivando da Genova.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con tre squadre, due da Genova Est e una dalla centrale. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme prima che potessero estendersi ad altre parti dell’edificio.

A dare l’allarme una residente del posto che, vedendo il fumo da sopra, ha avvisato i condomini. All’interno c’erano soprattutto persone anziane che non si stavano accorgendo di nulla. In questo modo tutti si sono messi in salvo ancora prima che arrivassero i soccorsi.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa durante l’incendio e le operazioni di spegnimento, per poi riprendere gradualmente con l’apertura del binario lato mare.

Intervenuta anche un’ambulanza della Croce Verde di Bogliasco, anche se alla fine non si sono registrati né feriti né intossicati.

