Incendio in un box a Borgoratti: vigili del fuoco sul posto e strada chiusa

Genova. Intervento dei vigili del fuoco in via Antonio Cei, a Borgoratti, per un incendio scoppiato in un box.

Le fiamme sono divampate all’interno di un locale autonomo in cui erano custoditi una macchina e alcuni motorini. Le operazioni di spegnimento sono complesse a causa della strada stretta.

Sul posto diversi mezzi, oltre alla polizia locale che ha chiuso la strada all’altezza de civico 39 per consentire ai vigili del fuoco di spegnere l’incendio.

Soltanto qualche giorno fa un incendio in un box a Ronco Scrivia si è trasformato in tragedia: il proprietario della macchina in fiamme, Giancarlo Rossi, 76 anni, è morto dopo avere respirato il fumo.