  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Incendio in un box a Borgoratti: vigili del fuoco sul posto e strada chiusa

Le fiamme sono divampate all’interno di un locale autonomo in via Cei, in cui erano custoditi una macchina e alcuni motorini

incendio abitazione vvff

Genova. Intervento dei vigili del fuoco in via Antonio Cei, a Borgoratti, per un incendio scoppiato in un box.

Le fiamme sono divampate all’interno di un locale autonomo in cui erano custoditi una macchina e alcuni motorini. Le operazioni di spegnimento sono complesse a causa della strada stretta.

Sul posto diversi mezzi, oltre alla polizia locale che ha chiuso la strada all’altezza de civico 39 per consentire ai vigili del fuoco di spegnere l’incendio.

Soltanto qualche giorno fa un incendio in un box a Ronco Scrivia si è trasformato in tragedia: il proprietario della macchina in fiamme, Giancarlo Rossi, 76 anni, è morto dopo avere respirato il fumo.

Più informazioni
leggi anche
Auto va a fuoco nel box, morto un uomo a Ronco Scrivia
Nel pomeriggo
Auto a fuoco in un box, morto un uomo a Ronco Scrivia. Tre persone in ospedale
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.