  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Foce, a fuoco nella notte il giaciglio di un clochard in via Cecchi

All’arrivo dei vigili del fuoco non vi era traccia dell'uomo, conosciuto dai residenti perché da tempo trovata rifugio in quel punto

Generico dicembre 2025
Foto Silvana Roncallo Sei della Foce se...

Genova. Il giaciglio di un senzatetto è stato distrutto da un incendio la notte scorsa in via Cecchi, alla Foce.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito un forte boato e, affacciandosi, hanno visto le fiamme propagarsi sotto i portici.

All’arrivo dei vigili del fuoco non vi era traccia del clochard, conosciuto dai residenti perché da tempo trovata rifugio in quel punto. Sotto i portici erano però presenti le tracce semidistrutte e carbonizzate dei suoi effetti personali.

L’ipotesi primaria è che nel tentativo di riscaldarsi o cucinare l’uomo abbia inavvertitamente appiccato un incendio, e che poi sia fuggito per mettersi in salvo. Alcuni residenti hanno condiviso sul gruppo di quartiere le foto di quanto resta del giaciglio, esprimendo preoccupazione per il clochard, che non è stato rintracciato.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.