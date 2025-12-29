Foce, a fuoco nella notte il giaciglio di un clochard in via Cecchi

Genova. Il giaciglio di un senzatetto è stato distrutto da un incendio la notte scorsa in via Cecchi, alla Foce.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito un forte boato e, affacciandosi, hanno visto le fiamme propagarsi sotto i portici.

All’arrivo dei vigili del fuoco non vi era traccia del clochard, conosciuto dai residenti perché da tempo trovata rifugio in quel punto. Sotto i portici erano però presenti le tracce semidistrutte e carbonizzate dei suoi effetti personali.

L’ipotesi primaria è che nel tentativo di riscaldarsi o cucinare l’uomo abbia inavvertitamente appiccato un incendio, e che poi sia fuggito per mettersi in salvo. Alcuni residenti hanno condiviso sul gruppo di quartiere le foto di quanto resta del giaciglio, esprimendo preoccupazione per il clochard, che non è stato rintracciato.