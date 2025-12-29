Aggiornamento ore 17.26 – La polizia locale comunica che via Merano è stata riaperta con senso unico alternato per tutti i veicoli direzione levante ed esclusivamente per servizio pubblico e mezzi pesanti in direzione ponente

Aggiornamento ore 16.15 – Secondo fonti dei vigili del fuoco, l’incendio sarebbe stato domato, rimangono in corso le complesse operazioni di bonifica del sito e di verifica dei danni alla struttura.

Genova. Un grosso incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi in un capannone industriale in via Merano, a Sestri Ponente. Una spessa colonna di fumo nero ha invaso il quartiere, creando allarme per il vicino supermercato, per fortuna non rimasto coinvolto.

Sul posto immediato l’arrivo di numerose squadre dei vigili del fuoco che stanno operando per spegnere l’incendio che avrebbe già raggiunto la copertura dello stabile. Secondo le prime informazioni alcune persone che si trovavano all’interno della struttura sono state messe in salvo dai pompieri intervenuti sul posto: al momento non si registrano feriti.

La polizia locale ha chiuso una parte di via Merano al traffico

guarda tutte le foto 15



Incendio in un capannone a Sestri Ponente: via Merano chiusa al traffico, il fumo invade il quartiere

Notizia in aggiornamento