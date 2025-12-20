Tragedia del box in fiamme a Ronco Scrivia, indaga un nucleo speciale dei vigili del fuoco

Genova. Nella giornata di ieri venerdì 19 dicembre, il comando dei vigili del fuoco di Genova, ha attivato il proprio nucleo specializzato Nia per indagare sulle cause dell’incendio divampato in un box a Ronco Scrivia, incendio che ha causato la morte di un uomo.

Il Nucleo Investigativo Anticendi si avvale di metodologie e tecniche scientifiche per cercare di scoprire le cause e l’origine degli incendi, allo scopo di fare chiarezza sugli eventi ed essere di ausilio alla procura per la indagini.

La tragedia si è verificata il 18 dicembre in via Cambiagio. La vittima, Giancarlo Rossi, 76 anni, era il proprietario della macchina andata in fiamme: è stato trovato in un locale adiacente al box. Nessuna traccia di bruciature sul suo corpo, il che lascia pensare che possa essere deceduto per l’inalazione dei fumi.

I carabinieri e i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, avevano messo in sicurezza la zona spegnendo le fiamme e affidato le tre persone intossicate, residenti nel palazzo, alle ambulanze per il trasporto in ospedale. Nessuno in gravi condizioni.

Ma resta ancora da chiarire cosa sia effettivamente accaduto. L’auto era una Subaru ibrida, andata parzialmente distrutta. La prima ipotesi è che l’uomo abbia tentato di spegnere l’incendio e che sia rimasto intossicato. La salma è stata messa a disposizione delle autorità