Genova. Tragedia a Ronco Scrivia, dove un uomo è morto nell’incendio di un’auto avvenuto all’interno di un box condominiale e tre persone sono rimaste intossicate.

È successo in via Cambiagio. L’uomo, Giancarlo Rossi, 76 anni, è il proprietario della macchina, ed è stato trovato in un locale adiacente al box. Nessuna traccia di bruciature sul suo corpo, il che lascia pensare che possa essere deceduto per l’inalazione dei fumi.

I carabinieri e i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza la zona spegnendo le fiamme e affidato le tre persone intossicate, residenti nel palazzo, alle ambulanze per il trasporto in ospedale. Nessuno è in gravi condizioni.

Resta da chiarire ora cosa sia effettivamente accaduto. L’auto è una Subaru ibrida andata parzialmente distrutta. La prima ipotesi è che l’uomo abbia tentato di spegnere l’incendio e che sia rimasto intossicato, ma si attende l’arrivo della squadra della polizia giudiziaria dei vigili del fuoco per accertare la dinamica. La salma è stata messa a disposizione delle autorità.