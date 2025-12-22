  • News24
Ceranesi

Incendio in un abitazione alla Gaiazza, salvi gli inquilini: c’erano anche anziani allettati

Il rogo è scaturito dal corto circuito di un quadro elettrico poco prima dell'alba

Genova. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina alla Gaiazza, frazione di Ceranesi, nell’entroterra di Genova, per l’incendio divampato in un’abitazione.

Le fiamme sono scaturite prima dell’alba da un quadro elettrico all’interno di un appartamento. Subito sono intervenuti il 118, con automedica e tre ambulanze, e i pompieri.

Messi in salvo gli inquilini dell’abitazione, tre persone di cui due anziani allettati. Questi ultimi sono stati portati in ospedale per accertamenti.

La strada è stata chiusa temporaneamente. L’intervento si è chiuso dopo un paio d’ore e in seguito all’intervento dell’Enel per la definitiva messa in sicurezza. Lo stabile è stato dichiarato agibile.

