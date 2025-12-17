  • News24
Denuncia

Imu, Manganaro (Sunia): “Sugli immobili inagibili va fatta chiarezza”

Manganaro segnala una cattiva pratica: "Grandi proprietari, autocertificandosi l'inagibilità, pagano il 50% dell'Imu e lasciano sfitte molte case"

binari manifestazione fincantieri bruno manganaro

Genova. Il Sunia (Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari) interviene sulla questione Imu attraverso il suo segretario Bruno Manganaro: “Ieri il consiglio comunale di Genova ha reintrodotto lo sconto Imu per chi affitta a canone concordato. Avevamo criticato la giunta comunale per la scelta precedente ma oggi dobbiamo riconoscere che l’impegno al ripristino dello sconto Imu è stato rispettato”.

Tuttavia il Sunia spiega che invece sugli immobili inagibili occorra più chiarezza: “Un conto è la riduzione Imu per inagibilità certificata nell’appartamento dove si abita, altra cosa è la prassi utilizzata per centinaia di immobili posseduti da grandi proprietari che autocertificandosi l’inagibilità pagano il 50% dell’Imu. Lasciano sfitti tantissimi appartamenti creando un danno sia ai cittadini sia alle casse comunali”.

Per Manganaro si tratta di “speculazioni immobiliari che non possono vedere sconti ma semmai penalità. C’è bisogno di case e di risorse pubbliche per gestirle”.

