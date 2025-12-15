  • News24
Imposta di soggiorno, Sestri Levante adegua regolamento: imposta anche per le B&b e affitti brevi

Non pagheranno l'imposta gli ospiti che soggiornano a Sestri Levante per partecipare a convegni, eventi e manifestazioni organizzati dal Comune o dalle sue partecipate

Baia del Silenzio Sestri Levante

Sestri Levante. Il Comune di Sestri Levante adegua il suo regolamento sull’imposta di soggiorno introducendo, con il voto del Consiglio comunale di questa mattina, due modifiche che recepiscono le recenti normative regionali. La prima riguarda la ridefinizione del presupposto dell’imposta, allineata al Testo Unico regionale sul turismo (legge Liguria n. 1/2024).

La nuova formulazione chiarisce che l’imposta si applica non solo alle strutture ricettive tradizionali, ma anche agli appartamenti ammobiliati a uso turistico (AAUT) e alle locazioni brevi. Un adeguamento che rende il regolamento comunale coerente con l’attuale quadro normativo.

La seconda novità è l’introduzione di una nuova causa di esenzione. Non pagheranno l’imposta gli ospiti che soggiornano a Sestri Levante per partecipare a convegni, eventi e manifestazioni organizzati dal Comune o dalle sue partecipate. Una misura pensata per agevolare l’organizzazione di iniziative istituzionali, senza effetti finanziari per l’ente.

