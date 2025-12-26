  • News24
Finalmente

La neve imbianca la val d’Aveto: nel fine settimana si torna a sciare

Grazie all'impegno dei gestori dell'impianto sabato 27 e domenica 28 dicembre gli appassionati di sci potranno fare qualche discesa

neve val d'aveto

Santo Stefano d’Aveto. Si torna a sciare in val d’Aveto. Grazie alla neve caduta nei giorni scorsi, gli impianti apriranno a Prato della Cipolla nel fine settimana.

“Le nevicate non sono state abbondantissime (circa 20 cm in quota), ma abbiamo lavorato senza sosta per aprire il massimo possibile e permettervi di tornare a vivere la montagna – fanno sapere i gestori di Impianti Val d’Aveto – Non è stato semplice, ma l’impegno c’è stato tutto, come sempre”.

Sabato 27 e domenica 28 dicembre saranno dunque aperti la seggiovia Rio freddo – Prato della Cipolla, la sciovia Prato della Cipolla, il tapis roulant Prato della Cipolla e il rifugio. Sul fronte piste sarà aperto soltanto il campo scuola Prato della Cipolla.

