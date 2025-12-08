Il Genoa di De Rossi accelera: “Scopiazzo Gasperini, Norton-Cuffy ha una forza bestiale”

Il Genoa batte 2-1 in trasferta l’Udinese e ottiene il quinto risultato utile consecutivo nel post Vieira. Nelle quattro partite di De Rossi, due pareggi e due vittorie. Netto miglioramento anche in fase offensiva, con nove goal segnati che significano più di due a gara. L’allenatore è raggiante ai microfoni di Dazn nell’immediato post partita.

Sul lavoro dei quinti di centrocampo, spesso in proiezione offensiva in contemporanea. “Io scopiazzo dai vari Gasperini il fatto dei quinti che vanno a chiudere le azioni in avanti – afferma-. Norton-Cuffy ha un potenziale ancora inesploso, è un ragazzo curioso che fa tante domande per migliorare. Dobbiamo lavorare per fargli usare al meglio la sua forza bestiale”.

Cosa migliorare? De Rossi vuole una squadra che migliori nel possesso del pallone e una classifica migliore non potrà che accelerare questo processo: “Sì in occasione del goal bisognava accompagnare il giocatore che ha crossato. Secondo me nel primo tempo ci siamo abbassati troppo. Ci arriveremo a riconoscere gli spazi anche quando la palla pesa di più. Altre volte invece abbiamo palleggiato bene. Questi punti sono vitali, spero di togliermi presto dalla zona calda per ricercare qualcosa che piace di più a me”.

“Qui ho trovato una famiglia, con giocatori che lottano – conclude -. Merito anche di chi ha allenato questa squadra prima di me”.