Il Coro di Voci Bianche del Teatro Carlo Felice porta la magia del Natale all’Istituto Gaslini

“Questa bella iniziativa nasce da un incontro con il Sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, Michele Galli, dal quale è scaturita la volontà condivisa di avviare un percorso capace di portare la musica all’interno dei luoghi di cura – sottolinea Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità-. Abbiamo scelto di iniziare proprio dall’Istituto Gaslini e non poteva esserci occasione migliore del periodo natalizio, per regalare un momento di gioia, serenità e spensieratezza alle bambine e ai bambini ricoverati. Grazie alla diretta web e televisiva, questo concerto ha potuto raggiungere anche tutti gli altri ospedali della Liguria, amplificando un messaggio di vicinanza e attenzione verso i pazienti, le famiglie e il personale sanitario”.

Protagonisti del concerto sono stati 30 giovani cantori del Coro di Voci Bianche del Teatro Carlo Felice , che hanno interpretato un repertorio di canti natalizi e brani legati alle festività, appositamente scelti per l’occasione. Le loro voci hanno trasformato l’Aula Magna del Gaslini in uno spazio di calore, condivisione e partecipazione emotiva.

L’iniziativa nasce da un’idea di Massimo Nicolò, Assessore alla Sanità di Regione Liguria, subito accolta e sostenuta da Michele Galli, Sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, con l’obiettivo di portare la musica e il messaggio del Natale in uno dei luoghi più significativi e delicati della città.

Genova. Un momento di intensa emozione e profonda partecipazione ha animato questa mattina l’Aula Magna dell’Istituto Giannina Gaslini, dove si è svolto il Concerto di Natale del Coro di Voci Bianche della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, dedicato ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico, alle loro famiglie e a tutto il personale sanitario.

Nel suo intervento, Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Gaslini, ha voluto ringraziare tutti i protagonisti dell’iniziativa: «Ringrazio il Teatro Carlo Felice e Regione Liguria e soprattutto i piccoli coristi, che tanto hanno emozionato e sono stati veramente straordinari. Le vostre voci sono state impressionanti, emozionanti. Davvero vi ringrazio a nome di tutti i bambini del Gaslini e del nostro personale per questo dono meraviglioso».

Renato Botti, direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini, ha sottolineato: “la musica e l’arte sono parte integrante dei percorsi di cura dei bambini: aiutano a ridurre l’ansia, ad alleviare la percezione del dolore e a migliorare la qualità della degenza. L’esperienza di musicoterapia realizzata negli anni scorsi con Echo Art ETS ha prodotto risultati molto positivi e, grazie al sostegno di Fondazione Gaslininsieme Ets e di Con i Bambini Impresa Sociale, ci ha permesso di avviare un nuovo progetto per il periodo 2025-2027, oggi esteso a 9 reparti e in grado di coinvolgere ogni anno almeno 500 piccoli pazienti. Iniziative come questa confermano quanto la musica possa essere uno strumento concreto di cura, relazione e benessere”.

Il concerto natalizio si inserisce così in un percorso più ampio che riconosce alla musica un ruolo fondamentale non solo culturale, ma anche terapeutico e umano, capace di portare conforto, speranza e vicinanza nei luoghi della cura.

Il sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova,ha spiegato: «portare questo momento musicale del nostro coro di voci bianche al Gaslini è stato, per noi, un gesto naturale e sentito. In un luogo simbolo della cura e della speranza, le voci dei nostri giovanissimi coristi hanno potuto trasformarsi in un abbraccio collettivo, donando emozione, energia e spirito natalizio ai piccoli pazienti, alle famiglie e a tutto il personale sanitario. Ringrazio l’Assessore per averci coinvolto e l’Istituto Gaslini per l’accoglienza calorosa. Credo fortemente che un teatro debba saper uscire dai propri spazi e farsi parte attiva della comunità. La musica non è solo spettacolo, ma relazione, presenza, conforto”.