Ict e pubblica amministrazione, Pier Paolo Greco eletto presidente di Assinter

Genova. Amministratore unico di Liguria Digitale, Pier Paolo Greco è stato eletto lo scorso 10 dicembre quale presidente di Assinter per il biennio 2026–2028, entrando ufficialmente in carica il 9 gennaio 2026. Si tratta dell’associazione che riunisce aziende di Regioni e Province Autonome, di Enti Locali e di diversi enti pubblici centrali che operano nel settore Ict per la pubblica amministrazione.

Al suo fianco opererà la squadra composta da Paolo Ghezzi (InfoCamere), Lorenzo Gubian (ARIA SpA), Luca Perozzi (LazioCREA) e Mauro Ponzè (Sardegna.IT), che affiancheranno Greco nelle attività del comitato direttivo.

In continuità con il mandato che sta per concludersi, Greco ha sottolineato il percorso di crescita dell’associazione: “Assinter, con le ultime presidenze, ha cambiato passo e si è avviata a diventare un’importante struttura di rappresentanza negli interessi degli associati, sviluppando capacità di ascolto e presenza sul territorio nazionale”.

Greco ha illustrato le sue priorità, confermando la volontà di rafforzare il ruolo strategico di Assinter nel panorama nazionale dell’ICT pubblico, con una visione fondata su cinque direttrici: advocacy, networking, alleanze, formazione e innovazione. Questo sarà possibile, con il contributo del Comitato Direttivo, al quale sono state assegnate le deleghe in: PDND e interoperabilità (Ghezzi), Sanità Digitale, Politiche pubbliche di Procurement (Gubian), Intelligenza Artificiale (Perozzi), Infrastrutture, Cloud e Piattaforme Composible Software (Ponzé). Inoltre, è stata assegnata una delega ad hoc in ambito Sostenibilità a Francesco Castanò (ACI Informatica).

L’obiettivo del gruppo è consolidare Assinter come interlocutore qualificato su temi tecnologici emergenti – dall’Intelligenza Artificiale al Green IT, dal cloud alla cybersecurity – valorizzando al contempo la capacità di confronto tra i soci, la condivisione delle best practice e lo sviluppo della Academy, il tutto in ottica nazionale ed europea.

In questa prospettiva, Greco, già vicepresidente operativo del board di EURITAS, continuerà a rappresentare Assinter anche nel contesto internazionale, favorendo una maggiore cooperazione con il network europeo delle società pubbliche ICT.

Concludendo, il neo eletto presidente ha dichiarato “A seguito della mia esperienza come vicepresidente di Assinter dal 2022 al 2024, desidero ringraziare i soci per avermi offerto una nuova opportunità e ringrazio tutti i membri del comitato direttivo per il sostegno che sono disposti a fornire personalmente e attraverso le loro organizzazioni: un supporto che considero un impegno a lavorare con trasparenza, ascolto e spirito di servizio, per costruire un ecosistema digitale che metta al centro il valore delle aziende pubbliche al servizio del cittadino in questo settore”. “Fondamentale”, nelle attività di Assinter, “sarà il lavoro dell’intera assemblea”.