ICity Rank 2025, Genova città “full digital” al primo posto come amministrazione digitale

Per il secondo anno consecutivo l'ente di Palazzo Tursi sul gradino più alto del podio

Genova. Il Comune di Genova si conferma ai vertici a livello nazionale in termini di innovazione digitale, risultando prima tra le città che hanno saputo integrare tecnologia, innovazione e servizi, nel loro percorso di maturità digitale.

Lo ha stabilito ICity Rank 2025, il rapporto annuale che analizza lo stato di digitalizzazione dei Comuni capoluogo italiani, presentato ieri a Roma da FPA. Il Comune di Genova si è classificato nel 1° gruppo delle 16 città “Full Digital” e ha conquistato il 1° posto nella dimensione “Amministrazioni Digitali”, primato confermato per il secondo anno consecutivo. Un risultato ottenuto grazie alla valutazione positiva dei servizi online, con un peso del 40%, dell’adesione alle piattaforme nazionali per un ulteriore 40% e della qualità dei siti della nostra Amministrazione, con un peso del 20%. Il nuovo sito istituzionale offre oltre 650 servizi e ha introdotto funzioni come richiesta assistenza, prenotazione appuntamenti e segnalazione disservizi, innovando l’interazione con i cittadini.

«Per una città come Genova, complessa, articolata e fortemente proiettata verso il futuro, i servizi digitali non sono semplicemente un’opzione, ma una vera leva di inclusione e accessibilità – dichiara Rita Bruzzone, assessora a Informatica e Transizione Digitale – La digitalizzazione ci permette di avvicinare l’amministrazione ai cittadini, semplificando la quotidianità, riducendo le distanze e offrendo strumenti immediati per dialogare con il Comune. Il nostro impegno è continuare su questa strada, ampliando e rendendo sempre più intuitivi i servizi online, affinché ogni genovese possa beneficiare delle opportunità che la trasformazione digitale mette a disposizione».

«L’importante riconoscimento ottenuto conferma il percorso di trasformazione digitale intrapreso dal Comune di Genova, di cui siamo molto fieri – afferma Pasquale Criscuolo, Segretario e Direttore Generale del Comune di Genova – Questo risultato è frutto anche dei feedback ricevuti dai cittadini, in particolare nell’area “Amministrazioni digitali”, dove ci posizioniamo al primo posto. Tale riconoscimento è merito del lavoro svolto, che ha reso i servizi online più efficienti, favorito l’adesione alle piattaforme nazionali e migliorato la qualità dei siti web dell’Amministrazione. Tutto ciò tenendo sempre in considerazione anche le esigenze e i feedback dei nostri cittadini».

La valutazione delle città è stata articolata in tre dimensioni, sulla base di 34 indicatori: la dimensione “Amministrazioni digitali”, che riguarda la digitalizzazione dell’attività amministrativa, tra siti web, fruizione dei servizi on line e adozione delle piattaforme nazionali; quella “Comuni aperti”, che analizza il livello di utilizzo dei social media, la diffusione di dati aperti e la fruibilità di app e “Città connesse”, relativa alla trasformazione digitale dei servizi urbani tra sviluppo di reti di connessione e strumenti di digitalizzazione urbana.

Dai livelli di punteggio raggiunti nei 3 rating, emergono 16 città “full digital” (Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Modena, Parma, Prato, Rimini, Roma Capitale, Siena, Torino, Trento e Venezia), le uniche a superare il punteggio “soglia” di 80/100 nei tre indici. Nell’indice “Amministrazioni digitali”, al primo posto si colloca Genova, che con il punteggio di 92/100 conferma la posizione dello scorso anno.

La graduatoria dell’indice “Comuni aperti” vede nella Top10 le realtà metropolitane di Genova, Firenze, Roma Capitale, Bologna, Milano, Torino e Venezia e le città medie di Modena, Rimini e Bergamo.

