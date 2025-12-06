ICity Rank 2025, Genova città “full digital” al primo posto come amministrazione digitale

Genova. Il Comune di Genova si conferma ai vertici a livello nazionale in termini di innovazione digitale, risultando prima tra le città che hanno saputo integrare tecnologia, innovazione e servizi, nel loro percorso di maturità digitale.

Lo ha stabilito ICity Rank 2025, il rapporto annuale che analizza lo stato di digitalizzazione dei Comuni capoluogo italiani, presentato ieri a Roma da FPA. Il Comune di Genova si è classificato nel 1° gruppo delle 16 città “Full Digital” e ha conquistato il 1° posto nella dimensione “Amministrazioni Digitali”, primato confermato per il secondo anno consecutivo. Un risultato ottenuto grazie alla valutazione positiva dei servizi online, con un peso del 40%, dell’adesione alle piattaforme nazionali per un ulteriore 40% e della qualità dei siti della nostra Amministrazione, con un peso del 20%. Il nuovo sito istituzionale offre oltre 650 servizi e ha introdotto funzioni come richiesta assistenza, prenotazione appuntamenti e segnalazione disservizi, innovando l’interazione con i cittadini.

«Per una città come Genova, complessa, articolata e fortemente proiettata verso il futuro, i servizi digitali non sono semplicemente un’opzione, ma una vera leva di inclusione e accessibilità – dichiara Rita Bruzzone, assessora a Informatica e Transizione Digitale – La digitalizzazione ci permette di avvicinare l’amministrazione ai cittadini, semplificando la quotidianità, riducendo le distanze e offrendo strumenti immediati per dialogare con il Comune. Il nostro impegno è continuare su questa strada, ampliando e rendendo sempre più intuitivi i servizi online, affinché ogni genovese possa beneficiare delle opportunità che la trasformazione digitale mette a disposizione».

«L’importante riconoscimento ottenuto conferma il percorso di trasformazione digitale intrapreso dal Comune di Genova, di cui siamo molto fieri – afferma Pasquale Criscuolo, Segretario e Direttore Generale del Comune di Genova – Questo risultato è frutto anche dei feedback ricevuti dai cittadini, in particolare nell’area “Amministrazioni digitali”, dove ci posizioniamo al primo posto. Tale riconoscimento è merito del lavoro svolto, che ha reso i servizi online più efficienti, favorito l’adesione alle piattaforme nazionali e migliorato la qualità dei siti web dell’Amministrazione. Tutto ciò tenendo sempre in considerazione anche le esigenze e i feedback dei nostri cittadini».

La valutazione delle città è stata articolata in tre dimensioni, sulla base di 34 indicatori: la dimensione “Amministrazioni digitali”, che riguarda la digitalizzazione dell’attività amministrativa, tra siti web, fruizione dei servizi on line e adozione delle piattaforme nazionali; quella “Comuni aperti”, che analizza il livello di utilizzo dei social media, la diffusione di dati aperti e la fruibilità di app e “Città connesse”, relativa alla trasformazione digitale dei servizi urbani tra sviluppo di reti di connessione e strumenti di digitalizzazione urbana.

Dai livelli di punteggio raggiunti nei 3 rating, emergono 16 città “full digital” (Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Modena, Parma, Prato, Rimini, Roma Capitale, Siena, Torino, Trento e Venezia), le uniche a superare il punteggio “soglia” di 80/100 nei tre indici. Nell’indice “Amministrazioni digitali”, al primo posto si colloca Genova, che con il punteggio di 92/100 conferma la posizione dello scorso anno.

La graduatoria dell’indice “Comuni aperti” vede nella Top10 le realtà metropolitane di Genova, Firenze, Roma Capitale, Bologna, Milano, Torino e Venezia e le città medie di Modena, Rimini e Bergamo.