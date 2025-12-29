I sindaci dal Papa Leone XIV, Anci Liguria: “Non dimentichi le nostre fatiche nelle sue intenzioni”

Roma. La delegazione di Anci Liguria presieduta dal Presidente e Sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini e coordinata dal Direttore Generale Pierluigi Vinai composta dal Sindaco di Imperia e Vicepresidente di Anci Nazionale Claudio Scajola, dalla Sindaca di Genova Silvia Salis e dal Presidente del Cal Liguria Pierangelo Olivieri.

Il presidente di Anci Liguria Pierluigi Peracchini: “La attendiamo presto da noi, preghiamo per la sua missione e Lei non dimentichi le nostre fatiche nelle sue intenzioni”.

Il Sindaco di Imperia e Vicepresidente Anci Nazionale On. Claudio Scajola: “I sindaci hanno certamente bisogno delle sue preghiere ma Lei per la sua complicatissima missione ne ha più bisogno di noi”.

Il Presidente del Cal Pierangelo Olivieri: “Un’occasione breve ma molto intensa, importantissime le parole che il Santo Padre ci ha rivolto, ricordandoci l’importanza del ruolo che gli Amministratori Locali ricoprono, l’importanza del servizio che rappresenta e la conseguente responsabilità che comporta per tutti noi”.

“A Papa Leone XIV, al momento dei saluti, è stato ricordato anche quel po’ di Liguria che è presente nel suo albero genealogico — ha dichiarato il Direttore Generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai — Il suo antenato per il ramo materno, Jacques Martino, nacque a Sanremo nel 1806 e fu battezzato nella Basilica di San Siro prima di emigrare in America”.