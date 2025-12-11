A Genova nasce H.A.L.E., il drone-satellite che porta connettività nelle aree interne

Genova. Da Firmamento Technologies, “incubatore” fra team di ricerca di studenti dell’Università di Genova, arriva H.A.L.E., un velivolo a energia solare ideato per operare come un “satellite locale” a zero emissioni.

Il velivolo nasce per rispondere alle fragilità delle aree interne, colmando i vuoti di servizio e copertura lasciati dalle reti terrestri.

Il progetto si è aggiudicato il bando “NewStartup Tech Liguria” per le Start-up cooperative Hi-Tech, promosso da Legacoop Liguria e mirato a selezionare e supportare nuove cooperative con un profilo altamente tecnologico. Adesso Firmamento Technologies può avviare lo studio di fattibilità tecnico ed economico del drone solare in modo da realizzare un prototipo da sperimentare e commercializzare.

“Progetti come questo dimostrano quanto sia importante sostenere iniziative innovative capaci di generare nuove opportunità per tutto il territorio ligure – dice il consigliere delegato allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Alessio Piana -. Il dialogo costante con Legacoop e la collaborazione con il mondo universitario confermano la forza di un ecosistema che sa unire competenze, visione e capacità di costruire sviluppo. È così che possiamo ridurre i divari, valorizzare l’entroterra e rendere la Liguria sempre più competitiva e innovativa”.

“La cooperazione si conferma uno strumento di riferimento per fare impresa, capace di adattarsi anche ai mestieri ad altissima tecnologia – aggiunge Mattia Rossi, presidente Legacoop Liguria -. Con questo bando abbiamo rilanciato, dopo i bandi precedenti, l’invito a tutti giovani a prendere in considerazione il modello cooperativo per realizzare progetti insieme a compagni di studio o di esperienze lavorative.

Come funziona il nuovo progetto

Il progetto ha già ottenuto un sostegno di 50.000 da parte di Coopfond: “Come Coopfond abbiamo deciso di sostenere il progetto di Firmamento Technologies perché risponde perfettamente ai nostri obiettivi di una innovazione cooperativa inclusiva che metta al centro i bisogni delle persone. Non solo. Si colloca tra gli obiettivi del programma Cooperative Digital Innovation Goals che finanzia prototipi e studi di fattibilità di innovazione cooperativa che prevedano raggruppamenti di cooperative”.

L’innovativo modello di Firmamento Technologies porta gli studenti a poter diventare soci lavoratori e quindi founder della cooperativa. I talenti scoprono le proprie capacità e generano valore lavorando su progetti commissionati da enti pubblici e privati. E con gli utili ricavati dai progetti, i team possono aprire una startup già validata.

“Firmamento Technologies è la cooperativa deep-tech che trasforma talento accademico e ricerca avanzata in startup innovative, liberando il potenziale delle nuove generazioni e superando l’inerzia dei modelli tradizionali – sottolinea Luca Di Domenico, presidente della cooperativa -. Qui studenti, dottorandi e ricercatori provenienti da tutte le aree STEM studiano e lavorano insieme progettando tecnologie e prototipi, dentro un modello che unisce formazione, impatto sociale e lavoro reale. L’obiettivo è costruire un nuovo attore europeo e globale capace di ridefinire il rapporto tra accademia, imprese e territorio, restituendo fiducia, opportunità e futuro a un’intera generazione”.

Grazie ad H.A.L.E. (High Altitude Long Endurance) si potrà garantire una copertura digitale stabile, raccogliere dati ambientali e territoriali, creando una rete “dal cielo” che porti segnale Internet in zone senza copertura.

Può essere attivato temporaneamente per eventi o emergenze, oppure mantenuto stabilmente in aree strategiche per dare connettività continua. Grazie a sensori ottici e termici, la piattaforma osserva i boschi e le colline dall’alto, individua principi d’incendio o movimenti di terreno e invia allerte in tempo reale. Il drone potrà raccogliere immagini multispettrali utili per controllare l’umidità del suolo, la crescita delle piante, lo stress idrico o parassitario. Ciò permetterà di irrigare meglio, ridurre sprechi e pianificare i raccolti.

La rete aerea assicura telemedicina e comunicazione di emergenza anche nei paesi più isolati: permette consulti medici in video, trasmissione di dati clinici o collegamento con ambulanze e operatori.

La piattaforma potrà controllare dall’alto impianti fotovoltaici o eolici, rilevare malfunzionamenti termici e raccogliere dati per ottimizzare la produzione e la condivisione di energia.

La Cooperativa Firmamento Technologies vincendo il bando avrà la possibilità di accedere anche ai servizi di consulenza tecnici e finanziari di Legacoop Liguria per accompagnare l’avvio del progetto. Nella selezione finale la giuria ha considerato meritevoli anche Sea Guardian che propone lo sviluppo di un’imbarcazione autonoma (USV) modulare a propulsione elettrica e solare, progettata per missioni di sorveglianza costiera, soccorso e monitoraggio ambientale con capacità “dual-use” civile e militare., e RailShare Coop, un progetto che mira a rivoluzionare il trasporto merci regionale attraverso una piattaforma ad alto contenuto tecnologico.