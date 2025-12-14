  • News24
Brutta avventura

Gruppo di amici in difficoltà nei boschi del paese fantasma di Canate: 18enne finisce in pronto soccorso fotogallery

Recuperati da vigili del fuoco e soccorso alpino, sono stati poi tutti assistiti dai medici del 118 giunti sul posto

Ragazzi persi nel bosco notte

Genova. Ieri pomeriggio, un gruppo di ragazzi si è trovato in difficoltà su un sentiero, in località Marsiglia nell’entroterra genovese.

All’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e della Croce Rossa , uno dei giovani aveva bisogno di essere trasportato.

Stabilizzato su una speciale barella per il trasporto in montagna, il personale VF e del CNSAS si sono alternati nel trasporto fino alla strada carrabile, dove c’era l’ambulanza ad attenderlo. E’ stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Galliera

Ragazzi recuperati nel bosco
