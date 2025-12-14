Genova. Ieri pomeriggio, un gruppo di ragazzi si è trovato in difficoltà su un sentiero, in località Marsiglia nell’entroterra genovese.
All’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e della Croce Rossa , uno dei giovani aveva bisogno di essere trasportato.
Stabilizzato su una speciale barella per il trasporto in montagna, il personale VF e del CNSAS si sono alternati nel trasporto fino alla strada carrabile, dove c’era l’ambulanza ad attenderlo. E’ stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Galliera