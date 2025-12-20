  • News24
Le dichiarazioni

La Sampdoria pareggia con il Padova, Gregucci: “Qualche segnale c’è ma è una partita che si poteva vincere”

Il tecnico dopo l'1-1: "Dovevamo gestire meglio il vantaggio, sul gol anche un po' di malasorte. Abbiamo la spada di Damocle in testa"

angelo gregucci

Un punto guadagnato o due buttati? Anche mister Angelo Gregucci non sa come guardare il bicchiere, se mezzo pieno o mezzo vuoto. La Sampdoria pareggia 1-1 contro il Padova dopo essere stata in vantaggio e aver avuto anche le occasioni per raddoppiare. La prestazione dunque c’è stata, ma il risultato poteva essere migliore. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali del club.

Commenta Gregucci: “Qualche segnale c’è. Nel primo tempo potevamo fare anche qualcosa in più. Nel secondo tempo dovevamo gestire meglio il vantaggio. Dobbiamo crescere ancora. È una partita che si poteva vincere. Bisogna avere una gestione più solida, bisogna essere presenti su tutti i contrasti e mai essere fragili. Anche nella ripresa potevamo avere delle opportunità per raddoppiare e siamo stati poco lucidi. Avremmo potuto raccontare un’altra partita“.

Curioso l’episodio del cambio di Ferrari. La Samp voleva farlo entrare prima della rimessa laterale da cui è nato il gol del pareggio. Afferma infatti Gregucci: “Ho chiamato il quarto uomo, sono entrato in campo, loro hanno battuto veloce la rimessa laterale. Ma al netto di tutto ciò dobbiamo essere più presenti. Sul gol c’è stata anche un po’ di malasorte“. Infine le ultime considerazioni sulla partita e sul momento dei blucerchiati: “La prestazione ha dei contenuti, dobbiamo migliorare qualche parametro, soprattutto fuori casa. Le opportunità ci saranno ancora. Noi siamo con la spada di Damocle in testa, dobbiamo fare tutte le partite al meglio, crescendo sia in fase offensiva sia in fase difensiva”.

Nessun accenno invece ai cambi che, come abbiamo ricordato nella cronaca del match, hanno peggiorato la squadra. Emblematico l’errore di Benedetti, entrato all’intervallo al posto di Conti, in occasione del gol subito.

