Gli pneumatici quattro stagioni possono sostituire le gomme invernali?

In Italia il tema degli pneumatici quattro stagioni come possibile alternativa alle gomme invernali chiama in causa alcuni aspetti normativi, tecnici e pratici. La normativa nazionale consente l’utilizzo degli pneumatici quattro stagioni, a patto che siano omologati con il simbolo 3PMSF. Questo marchio certifica il superamento di test specifici sulla neve, e identifica uno pneumatico idoneo alla circolazione invernale. In presenza di questo simbolo, lo pneumatico quattro stagioni rispetta gli obblighi previsti durante il periodo invernale e rende superflua la presenza delle catene da neve a bordo, salvo disposizioni locali diverse. Gli pneumatici che riportano solo la sigla M+S, senza il simbolo 3PMSF, non garantiscono le stesse prestazioni e possono richiedere l’uso delle catene se indicato dalle ordinanze.

Pneumatici quattro stagioni: le prestazioni

Dal punto di vista delle prestazioni, gli pneumatici all season nascono come un vero e proprio compromesso tra le gomme estive e quelle invernali. La mescola e il disegno del battistrada permettono una discreta aderenza sul fondo freddo e umido, mantenendo una stabilità accettabile anche con temperature più elevate. Di contro, le prestazioni su neve alta e su ghiaccio risultano inferiori rispetto a quelle offerte dagli pneumatici invernali. In condizioni di freddo intenso e su superfici particolarmente scivolose, le gomme invernali garantiscono spazi di frenata più brevi e una migliore trazione. Il tutto grazie alle mescole più morbide e alle lamelle progettate esclusivamente per l’inverno.

Gli pneumatici quattro stagioni trovano un impiego ideale nei contesti urbani e nelle aree caratterizzate da un clima moderato. La guida in città, dove la neve è sporadica e le strade vengono pulite di frequente, rappresenta uno scenario compatibile con questo tipo di gomma. Anche chi percorre meno di 20.000 chilometri all’anno può trarre vantaggio da questa soluzione, perché l’usura complessiva rimane moderata e non si rende necessario il cambio stagionale del treno. In questi casi la praticità diventa il grande vantaggio di questi pneumatici.

Il risparmio economico costituisce un altro elemento rilevante. L’assenza del doppio treno di gomme elimina i costi relativi alla sostituzione stagionale e allo stoccaggio. Questo aspetto rende gli pneumatici quattro stagioni una scelta interessante per una parte consistente degli automobilisti, soprattutto per chi utilizza il veicolo prevalentemente su tragitti brevi e in contesti con un clima moderato e senza picchi. La comodità operativa si traduce in una gestione più semplice dell’auto, senza la necessità di programmare gli appuntamenti periodici per il cambio gomme.

Quando le gomme quattro stagioni non sono adatte

Esistono però delle situazioni in cui gli pneumatici quattro stagioni non rappresentano un’alternativa adeguata alle gomme invernali. La guida frequente in zone montane, dove la neve è abbondante e le temperature rimangono molto basse per periodi prolungati, richiede delle prestazioni che soltanto gli pneumatici invernali possono offrire. In questi ambienti la sicurezza dipende in modo importante dalla capacità dello pneumatico di procedere sulla neve compatta e sul ghiaccio: due condizioni in cui il compromesso tecnico delle gomme quattro stagioni mostra i suoi limiti. Anche durante le nevicate intense, la trazione e la frenata risultano meno efficaci rispetto ad una gomma progettata specificatamente per l’inverno.