Medicina

L’infettivologo genovese Giovanni Cenderello nuovo vicepresidente nazionale della Simit

Oggi primario dell'ospedale di Sanremo, per dieci anni ha lavorato al Galliera oltre che alla clinica Montallegro

Genova. Il genovese Giovanni Cenderello è stato eletto vicepresidente nazionale della Simit, Società italiana di malattie infettive e tropicali.

L’investitura è giunta alla conclusione del XXIV congresso nazionale della società scientifica, che si è tenuto a Riccione dal 16 al 19 dicembre.

Cenderello, nato a Genova nel 1972, dal 2019 è primario della struttura complessa Malattie infettive di Sanremo, gestita dall’Asl 1 imperiese. Nei dieci anni precedenti aveva lavorato nel corrispondente reparto all’ospedale Galliera. È stato anche in forza alla clinica Montallegro e ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.

Entrerà a sua volta in carica come presidente alla fine del 2027.

 

