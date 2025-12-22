L’infettivologo genovese Giovanni Cenderello nuovo vicepresidente nazionale della Simit

Genova. Il genovese Giovanni Cenderello è stato eletto vicepresidente nazionale della Simit, Società italiana di malattie infettive e tropicali.

L’investitura è giunta alla conclusione del XXIV congresso nazionale della società scientifica, che si è tenuto a Riccione dal 16 al 19 dicembre.

Cenderello, nato a Genova nel 1972, dal 2019 è primario della struttura complessa Malattie infettive di Sanremo, gestita dall’Asl 1 imperiese. Nei dieci anni precedenti aveva lavorato nel corrispondente reparto all’ospedale Galliera. È stato anche in forza alla clinica Montallegro e ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.

Entrerà a sua volta in carica come presidente alla fine del 2027.