Giornata internazionale della montagna, al Cap i libri con le “Storie dell’Antola”

Genova. In occasione della Giornata Internazionale della Montagna la sezione di Genova Sampierdarena del Club Alpino Italiano, organizza una serata giovedì 11 dicembre nel salone della sede del Circolo Autorità Portuale di Genova (via Albertazzi 3R).

Verranno infatti presentati i primi due volumi della nuova collana “L’Appennino Racconta”, edita dalla Cooperativa Sociale Officine Gutenberg ONLUS di Piacenza con il supporto del Parco Naturale Regionale dell’Antola e di altri soggetti.

Per l’occasione gli autori dei libri e altri ospiti, dialogheranno a più voci sul monte Antola e le sue infinite storie di uomini, donne e natura, condotti dal giornalista – escursionista Francesco La Spina, esponente del forum Quota Zero.

Il primo testo, di Alessio Schiavi, “Vescovi, partigiani e boscaioli d’Antola” (72 pag.) è stato pubblicato questa estate e racconta degli otto presuli che sono saliti sul monte in oltre cento anni, dei partigiani in Antola per San Pietro nel 1944 e dei boscaioli lombardi che negli anni Cinquanta del secolo scorso lavorarono nelle alte valli dell’Antola.

Nel secondo, fresco di stampa, Emanuele Roccatagliata racconta de “La bambina che andava in Antola e altre storie” (72 pag.), ossia Zita Barabino, che ha condiviso con l’autore immagini, ricordi ed emozioni della sua decennale villeggiatura sul monte negli anni ’50, divenendo così testimone adolescente di un mondo che andava scomparendo. A questa testimonianza lo scrittore ha poi aggiunto proprie memorie, riflessioni e attualità sul “salire in Antola”.

Con gli autori, che da sempre si occupano dell’Appennino e dell’entroterra genovese, interverranno: Paolo Giardelli, antropologo, autore dell’introduzione del secondo volume; Giovanni Battista Menzani, direttore editoriale di Officine Gutenberg; Roberto Costa, vicepresidente Parco Antola e referente Federparchi Liguria; Roberto Manfredi, presidente CAI Liguria; Giovanni Duglio, esponente di FIE Liguria; Davide Barbè, rifugista del Rifugio Parco Antola e Francesca Fabbri, esponente del CAI Sampierdarena, organizzatore della serata in occasione della Giornata Internazionale della Montagna che Genova così celebra, parlando in riva al mare della montagna che i genovesi più amano: l’Antola.