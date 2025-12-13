Già indagato per maltrattamenti in famiglia, picchia nuovamente la moglie: arrestato

Genova. I poliziotti del commissariato di Sestri Ponente hanno arrestato ieri un italiano di 51 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Gli agenti sono intervenuti in un’abitazione sulle alture di Voltri dopo la segnalazione di una lite in famiglia e hanno colto in flagranza l’uomo che picchiava la compagna.

E non era la prima volta: al cinquantunenne era stata di recente notificata la chiusura di un’indagine nei suoi confronti per un reato dello stesso tipo nei confronti della compagna, anche lei italiana.

Per la donna e’ stato attivato il protocollo previsto dal codice rosso che prevede fra l’altro l’assistenza psicologica e legale.