Genova sotto i nostri piedi, nuove visite alla cittadella di Campi col Centri Studi Sotterranei

Genova. Il Centro Studi Sotterranei organizza e gestisce la visita al rifugio antiaereo più grande di Genova e dell’Italia settentrionale sabato 13 dicembre 2025. La visita fa emergere storie e luoghi di grande valore storico e di grande impatto emotivo offrendoci un vero e proprio viaggio nei drammatici anni della Seconda Guerra Mondiale.

Il suggestivo ricovero anni ’40 è stato ricavato dentro la collina di Coronata per ospitare i dipendenti della Societa’ Acciaierie per Cornigliano. Presenta una forma pentagonale e si articola in varie gallerie il cui sviluppo supera il chilometro. Sono visibili molte testimonianze quali scritte originali, graffiti, corpi illuminanti, dotazioni impiantistiche e di sicurezza dell’epoca. Durante il percorso saranno mostrati pannelli illustrativi e fatte ascoltare testimonianze.

INFORMAZIONI

Mattina: ore 9:40 – ore 10:40

Pomeriggio: ore 14:00 – ore 15:00 – 16:00

Durata visita: indicativamente un’ora e trenta minuti

Ingresso euro 15,00 – euro 13 per i soci 2025 – minori gratis fino a 12 anni compiuti

Prenotazione obbligatoria e informazioni dettagliate al 3517800497 dalle 9.30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:30 dei giorni feriali (NO Sms – No Whatsapp).

Le visite saranno effettuate anche in caso di pioggia. Annullate in caso di allerta rossa.