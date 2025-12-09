Genova e Columbus celebrano i 70 anni del gemellaggio

Genova. Il capoluogo ligure e Columbus rinnovano il gemellaggio nato 70 anni fa. In occasione dell’anniversario a Palazzo Tursi l’assessora ai Servizi educativi Rita Bruzzone e il consigliere delegato alle Relazioni internazionali Si Mohamed Kaabour hanno incontrato una delegazione del board del Greater Columbus Sister Cities International (GCSCI) guidato dall’executive director Jayme Staley.

L’incontro, come detto, arriva in occasione del 70esimo anniversario del gemellaggio che Genova e Columbus, città nello Stato americano dell’Ohio, hanno stretto nel lontano 1955: un’occasione per celebrare la ricorrenza, consolidare l’amicizia e ragionare insieme sullo sviluppo di nuove iniziative con le quali intensificare ulteriormente gli scambi culturali tra le due città.

“Columbus è una città che, già dal nome, denota un legame viscerale con Genova, la sua lunghissima storia e i personaggi che hanno contribuito a renderla celebre in tutto il mondo – hanno detto l’assessora Bruzzone e il consigliere delegato Kaabour – Quello di oggi è stato un confronto molto stimolante in cui abbiamo tracciato le basi del percorso comune che ci attende in futuro. In particolare, abbiamo ravvisato la necessità di continuare ad investire sulla cultura, in tutte le sue sfaccettature, per rafforzare il legame tra le nostre città, nel segno della storica amicizia che ci lega ormai da 70 anni e che vogliamo consolidare e rilanciare per rafforzare i rapporti culturali tra Columbus e Genova».

L’incontro si è focalizzato sull’importanza di educazione, istruzione e cultura come fattori di progresso culturale e sociale. Si è ragionato inoltre, in prospettiva, sull’implementazione di nuove attività comuni attraverso l’utilizzo di linguaggi culturali diversi e inclusivi.

A Columbus e in Ohio è radicata una folta comunità italiana e il legame con il nostro Paese è testimoniato dalla presenza della lingua italiana nei programmi di insegnamento in alcune decine di istituti scolastici locali tra college, high e primary schools.

Nato nel 1996, la Greater Columbus Sister Cities International è l’organizzazione della città di Columbus mirata a creare rapporti e connessioni con il resto del mondo, in particolare con le “città sorelle“, attraverso la realizzazione comune di iniziative economiche, educative, ambientali e culturali capaci di promuovere la pace e rafforzare le comunità locali. Genova è stata in ordine cronologico la prima “sister city” di Columbus grazie all’organizzazione, il 12 ottobre 1955, del Columbus Day.

Da allora le due città hanno realizzato progetti di arricchimento culturale reciproco quali la trasferta del “Cannone” di Paganini in Ohio, il Genova Pesto World Championship e “Thousand People of Genova”, una rassegna di ritratti di cittadini genovesi ospitata al Columbus Museum of Art e in altre prestigiose location della città dell’Ohio.