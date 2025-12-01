Genoa, Vasquez e Marcandalli: “Passato un momento difficile, ora abbiamo un po’ più di sicurezza”

Genova. Joan Vasquez e Alessandro Marcandalli hanno incontrato i tifosi al Genoa Store di via XX Settembre per l’avvio degli eventi in rossoblù in vista del Natale. A margine i due hanno parlato della situazione in casa Genoa dopo la vittoria contro il Verona: “Era una vittoria che cercavamo tutti − ha detto il capitano −noi prima di tutti, perché ti dà un po’ di fiducia. Abbiamo passato un momento difficile, tutti lo sapevamo. Ora dobbiamo ripartire. Il primo tempo, lo sappiamo tutti, non è stato facile anche per la mentalità, perché il Verona è una squadra difficile, che è venuta a fare la partita sporca, anche con un po’ di strategia. Ma noi dobbiamo essere consapevoli che sarà così sempre, credo che possiamo battagliare con tutti e dobbiamo ripartire da questa vittoria”.

Marcandalli aggiunge: “La vittoria è stata fondamentale per com’è arrivata e siamo molto contenti di averla fatta davanti alla nostra gente. Anche oggi qui è fantastico che ci siano così tante persone con questo affetto e calore a incitarci e a vederci. I tre punti ci hanno dato molto entusiasmo, un po’ più di sicurezza che possiamo fare partite del genere e vincere. Il campionato è ancora lungo, però ci sono tante squadre con tanti punti che sono vicine tra loro, quindi una vittoria dà morale per affrontare al meglio la settimana e continuare questa strada”.

Cosa sta dando De Rossi alla squadra? “È un allenatore di energia − spiega Vasquez − innanzitutto ha portato quello perché l’avevamo persa un po’. Ho avuto la fortuna di avere grandi allenatori, di tanti mi prendo qualcosa, ora tocca a lui e provo a imparare ogni giorno qualcosa”.

Per Marcandalli “è una figura importante, punta tanto sul gruppo e sull’impegno di ognuno di noi. Mi chiede i compiti di un braccetto, un braccetto difensivo, non mi chiede niente che io non possa fare”. Il giovane difensore sta trovando spazio in questo Genoa, com’è stato l’impatto in questa stagione? “Ostigard e Vasquez mi aiutano molto, è il mio secondo anno in serie A quindi ho ancora tanto da lavorare, tanto da migliorare, però ho il mister, i compagni, ho la fiducia da parte di tutti e questo mi dà molto conforto”.

È innegabile però che quello appena trascorso è stato un momento complicato anche per Vasquez: “È stato il momento più complicato anche per me, personalmente, perché gestire questi tipi di momenti quando uno è capitano… Ho sentito che sono cresciuto prima io e poi anche la squadra. Non è stato facile gestire quei momenti perché siamo una squadra con tanti giovani che forse era la prima volta che hanno vissuto un momento così. Noi, i grandi, abbiamo provato a dare loro questa fiducia che il campionato è lungo, che mancano tante partite, ma dobbiamo essere consapevoli che va veloce il campionato e non possiamo continuare a perdere punti brutti”.

Il capitano quest’anno non ha ancora segnato, ma a quello ci sta pensando Ostigard: “Sono felice per lui e anche per Colombo e Vitinha che si sono sbloccati. Non è facile per loro. Io provo a lavorare per la squadra,a fare il mio. Mi piace più non prendere gol, poi se posso segnare è bello”.

Mercoledì c’è il turno di Coppa Italia contro l’Atalanta, che ambizioni ha il Genoa? “Il mister l’ha detto oggi e anche ieri, è molto chiaro che noi dobbiamo e vogliamo passare il turno. Quello sarà il nostro atteggiamento. Oggi ci siamo allenati così. So che è difficile andare a Bergamo e vincere con una squadra così, ma ce la faremo. Penso che dobbiamo provarci e, perché no? Passare il turno”.

“Avere un turno infrasettimanale del genere dà comunque spazio un po’ a chi ne ha avuto meno − aggiunge Marcandalli − ed è molto importante affrontarla nel modo giusto e cercare di passare il turno”.