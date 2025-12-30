Genoa, la Juve dice no alla cessione di Perin. Piace Mandas della Lazio

Sfuma, almeno per gennaio, il ritorno al Genoa di Mattia Perin. Con il giocatore il clunb rossoblù aveva trovato l’intesa, ma Juventus ha rifiutato l’offerta nelle scorse ore per via delle difficoltà nella ricerca di un secondo portiere di quel livello.

La squadra mercato capeggiata dal ds Lopez è al lavoro per rinforzare la rosa e, come raccontato, la porta fa parte delle priorità.

Una delle alternative a Perin è Mandas della Lazio. Dietro a Provedel nelle gerarchie di Sarri, vorrebbe andare a giocare altrove con maggiore continuità. Il Genoa è “spettatore” molto interessato ma, come rivelato da Fabrizio Romano, sta attenzionando diversi profili, anche esteri.