  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
La situazione

Genoa, forcing per Perin: c’è l’ok del giocatore, tocca alla Juve

Il club rossoblù ha strappato il sì del portiere, beniamino genoano. Ritorno vicino, ma prima i bianconeri vogliono il vice Di Gregorio

Genoa Vs Spezia

Ci sono novità importanti sull’operazione che il Genoa sta conducendo per il ritorno di Mattia Perin. Il club, infatti, sta proseguendo con insistenza la trattativa e ci sono gli spiragli di una buona riuscita. Da ciò che risulta, nonostante il forte legame con il mondo Juve, è in cerca di maggior minutaggio e ha accettato l’idea di tornare a Genova. Quindi, lato giocatore, il discorso sarebbe concluso positivamente.

Ancora da attendere per il via libera definitivo bianconero. La Vecchia Signora sta sondando delle alternative per il ruolo di vice Di Gregorio. Una volta trovata una affidabile, si passerà alla formalizzazione del ritorno in rossoblù del portiere classe 1992.

Non è un segreto, inoltre, l’interesse della Juventus per Norton-Cuffy e non è escluso che l’esterno rossoblù possa essere trattato successivamente con Ottolini alla direzione sportiva dei piemontesi.

Perin è stato un punto di riferimento per tutto l’ambiente Genoa, sia negli anni d’oro con Gasperini sia nelle difficoltà. Un beniamino della tifoseria, cresciuto nel settore giovanile rossoblù. Ed è proprio questo aspetto di appartenenza e leadership, oltre all’affidabilità tra i pali, che sta cercando De Rossi. I prossimi giorni potrebbero essere molto importanti per capire l’evoluzione di una trattativa mai così ben avviata.

 

Più informazioni
leggi anche
Generico dicembre 2025
La situazione
Mercato Genoa: non si molla per Perin, Pisilli piace molto
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.