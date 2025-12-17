Il Genoa pensa al ritorno di Perin: possibile tentativo in vista?

Mattia Perin è un nome che ha sempre scaldato i cuori dei tifosi del Genoa. Difficile dimenticare un giocatore da più di 200 presenze e che ha svolto in rossoblù anche una parte di percorso giovanile. È da diverse settimane che sta circolando la voce della volontà del club di riportarlo a Genova, ma è nota la stima che la Juventus e Spalletti ripone nei suoi confronti.

Tuttavia l‘interesse del “Grifo” sembra molto forte e si sta cercando di capire quali potrebbero essere le tempistiche per un tentativo di affondo: o in estate o già in questa sessione, come riportato dal collaboratore di Fabrizio Romano, Matteo Moretto. Era circolata anche l’ipotesi di uno scambio con Leali, ma al momento non risulta una pista percorribile.

Un Genoa che, quindi, si muove attivamente sul mercato. Sul taccuino del ds Diego Lopez ci sarebbero diversi nomi oltre al portiere bianconero. Pisilli, le suggestioni El Shaarawy e Dzeko per citarne qualcuno, tutti profili che De Rossi conosce particolarmente bene.

In uscita, invece, da monitorare la situazione di Norton-Cuffy. Tante attenzioni per l’esterno rossoblù, tra i più positivi dei rossoblù, tra cui quella dell’Inter che ha appena perso Dumfries per infortunio.