Genova. Un violento scontro tra le tifoserie di Genoa e Inter è scoppiato poco prima delle 17 nei pressi dello stadio Luigi Ferraris di Marassi.

I tafferugli si sono iniziati all’arrivo dei pullman della tifoseria ospite dai quali sono scesi gli ultras interisti tra petardi, fumogeni e bastoni. Ad aspettarli un nutrito gruppo di tifosi genoani che hanno risposto, innescando alcuni scontri e tafferugli. Momenti di tensione e apprensione tra la folla che in quel momento stava convergendo verso il Ferraris, con tantissime persone che sono si sono trovate in mezzo al caos.

Secondo le prime informazioni sarebbero tre i poliziotti rimasti feriti durante gli scontri, assistiti immediatamente dai medici del 118 e dalle ambulanze mandate sul posto: per tutti e tre, per fortuna, si tratta di codici verdi.

Immediato l’intervento del servizio stadio della polizia di stato che con un robusto lancio di fumogeni ha separato le due tifoserie. Nel frattempo è stato spento un incendio, probabilmente provocato da un fumogeno o da una bomba carta, che ha distrutto un camion, uno scooter e un’auto in sosta. Il traffico intorno alla zona è chiuso, la viabilità bloccata.

Scontri tifosi prima di Genoa Inter

