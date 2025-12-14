Genoa – Inter LIVE (0-1): Bisseck sorprende Leali

Genova.

29′ Colombo viene lanciato in area di rigore da Vitinha e si ferma perché trattenuto da Bisseck, per Doveri non c’è nulla.

22′ Occasione Inter! Akanji appoggia orizzontalmente per Esposito, velo del giocatore e Lautaro che va al tiro centrale, Leali para in due tempi

20′ Corner guadagnato dall’Inter: tiro dalla distanza di Zielinski deviato. Sugli sviluppi Inter ancora in possesso palla, ma lontano dalla porta di Leali

19′ Fischi del pubblico perché Doveri non lascia il vantaggio al Genoa

13′ Cross dal fondo di Luis Henrique, anche qui difesa del Genoa un po’ statica, di testa Carlos Augusto sul secondo palo salta indisturbato e per fortuna del Grifone non inquadra la porta

12′ Ammonito un membro della panchina del Genoa per proteste dopo un fallo subito da un compagno. Sul cross successivo di Martin Marcandalli non arriva bene sul pallone di testa e l’Inter riparte con una rimessa dal fondo

6′ Gol dell’Inter: Lautaro recupera un pallone sul fondo e appoggia per Bisseck che sorprende Leali sul primo palo, portiere che non è apparso reattivo, ma anche la difesa qui, a partire da Martin, non si è frapposta tra giocatore e porta

4′ Occasione Genoa! Malinovskyi vede lo scatto di Colombo e lo serve in profondità, il numero 29 arriva sul fondo e mette in mezzo per Vitinha, che non ci arriva per un soffio da ottima posizione. Dietro c’è Norton-Cuffy, ma il tiro termina ampiamente sopra la traversa

2′ Lancio in profondità di Luis Henrique verso Lautaro che tenta il tiro dalla distanza, palla debole facile preda di Leali

1′ Palla al Genoa che con il primo possesso arriva subito al cross con Norton-Cuffy. Sommer esce in presa alta

Il Genoa alla ricerca della terza vittoria consecutiva e di un risultato positivo contro una big: al Ferraris arriva l’Inter in un match che doveva essere infuocato solo a livello sportivo e invece nel pre-partita si è trasformato in uno scontro violento tra ultras (la cronaca qui) con l’intervento, non senza fatica, delle forze dell’ordine per tenere il più possibili separate le due tifoserie e consentire alle persone di affluire alla tribuna (l’unico ingresso del pre-filtraggio è proprio accanto al settore ospiti).

Novità in formazione nel Genoa, con De Rossi che preferisce Ellertsson a Thorsby rispetto alle ultime uscite. Frendrup torna titolare.

Nel pre-partita omaggio in musica a Frank Sinatra con My Way cantata da PierC, fresco di quarto posto a X Factor.

Genoa: Leali, Marcandalli, Otoa, Vasquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin, Vitinha, Colombo.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Sommariva, Lysionok; Sabelli, Stanciu, Thorsby, Gronbaek, Onana, Carboni, Masini, Venturino, Cornet, Ekuban, Fini, Ekhator.

Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto, Lautaro, Pio Esposito.

Allenatore: Chivu.

A disposizione: Martinez, Taho, Cinquegrano, De Vrij, Dimarco, Cocchi, Mkhitaryan, Frattesi, Diouf, Bonny, Thuram.

Arbitro: Doveri di Roma 1. Assistenti: Marcello Rossi (Biella) e Filippo Bercigli (Firenze); quarto uomo Francesco Fourneau (Roma 1); Var: Giacomo Camplone, Avar: Rosario Abisso (Palermo).