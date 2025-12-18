Genova. “Siamo entrati ancora di più in simbiosi con la città, siamo nei punti strategici di Genova perchè il club vuole vivere sempre di più insieme alla città e ai genovesi”. Così il direttore generale del Genoa, Flavio Ricciardella, ha commentato l’apertura del nuovo store all’aeroporto Cristoforo Colombo.

Ad una settimana dall’apertura di quello in piazza Banchi (che fino ad oggi ha incassato 250 mila euro con oltre 6 mila pezzi venduti) il Grifone ha dunque inaugurato il quinto negozio in città che resterà aperto almeno fino a giugno. “Siamo molto contenti, ci tenevamo a finire queste inaugurazioni in un punto strategico della città – prosegue Ricciardella – siamo nella zona nuova dell’aeroporto, qui arrivano e partono i genovesi e i nostri tifosi. Ma transitano anche dall’estero”.

“Ora ci godiamo questo fine 2025 per quello che riguarda il posizionamento del nostro brand che ritengo che sia un posizionamento molto importante, sul 2026 vedremo. Quel che è sicuro è che non staremo fermi, saremo sempre in movimento”, conclude il direttore generale.

Presenti anche tre giocatori del Genoa: Sebastian Otoa, Mikael Ellertsson e Lorenzo Colombo. Proprio l’attaccante rossoblù si è presentato ai microfoni per analizzare la recente sconfitta contro l’Inter: “Questa sconfitta ci ha lasciato autostima e fiducia nei nostri mezzi perché contro, probabilmente, la più forte del campionato abbiamo dato dimostrazione di potercela fare”.

Il Genoa, nel posticipo della domenica, giocherà nuovamente al Ferraris contro l’Atalanta: “Domenica sarà altra occasione di giocare contro un’altra squadra sulla carta più forte ma potremmo provare a fargli male – aggiunge il numero 29 – sarà una partita difficile, si giocherà molto uno contro uno ci saranno tanti duelli da affrontare”.

L’attaccante ha parlato anche di quanto il tecnico De Rossi sia per lui importante e di quanto sia stato una sorpresa positiva: “Sto apprendendo tanto, è proprio un maestro di calcio. E’ stata una sorpresa positiva, a me piace molto perché oltre a trasmettere un carattere da guerriero è un allenatore che è stato giocatore e quindi ogni giorno ci da accorgimenti per migliorare in ogni ruolo. Sto imparando tantissimo”.

“La salvezza è il primo obiettivo, lo dice la classifica e il momento che abbiamo passato – aggiunge – adesso stiamo migliorando a livello dei singoli e poi in seguito, inevitabilmente, ci sarà un miglioramento di squadra ma dove potremmo arrivare lo dirà il tempo”.

Colombo è in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, ma l’intenzione dell’attaccante è quella di rimanere: “Mi trovo bene. E’ uno stadio che amo e i nostri tifosi sono incredibili. In città mi trovo bene e farò di tutto per convincere la società a farmi rimanere“.

Infine un commento di vicinanza per il suo compagno Vitinha colpito da un grave lutto familiare. I suoi cuginetti di 3 e 5 anni sono morti a causa di un’esplosione di una palazzina in Francia: “Non auguro questa tragedia a nessuno neanche al mio peggior nemico – conclude Colombo – è un fratello lo supportiamo sempre. In questo momento di difficoltà si può appoggiare a noi, gli siamo tutti vicino”.