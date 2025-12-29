Genoa, De Rossi a Dazn: “C’è rabbia e fastidio, non puoi permetterti così tanti errori”

Roma. È un De Rossi pieno di emozioni contrastanti nel post-partita della sconfitta del suo Genoa contro la Roma. Ai microfoni di Dazn commenta: “C’è dentro rabbia e fastidio, non mi è piaciuta la prestazione fatta e la scindo dal saluto iniziale e finale dei miei ex tifosi e giocatori, sarebbe stato uguale. Quello ci sarebbe comunque stato con qualsiasi risultato. Mi dispiace essere andato col volto scuro, ma vivo così il calcio e lo sanno. Con una prestazione diversa sarei stato più sereno nell’andarli a salutare”.

Sulla preparazione della partita commenta: “Io tutte le partite mi addormento con difficoltà alla sera, andiamo sempre a motori al massimo. Questa aveva questa sorta di romanticismo, ma la preparazione non è cambiata di una virgola e ho fatto capire che per me contava solo il risultato, l’avevamo preparata un po’ simile a quella con l’Atalanta”.

A De Rossi non è piaciuto che nel primo tempo la squadra è stata un po’ leggera in troppe circostanze: “Contro una squadra così non puoi permetterterti così tanti errori nel primo tempo che poi hanno praticamente chiuso la partita”.

Per il mister tutto è stato impattante: “È una settimana che mi arrivano messaggi, video. Qualche dimostrazione di affetto mi ha emozionato, forse il saluto coi giocatori, li ho visti felici di rivedermi, poi sono andato sotto la curva che mi ha trattato da re. Sapevo che avrei fatto questo giro: l’ho annunciato prima perché non volevo che il risultato incidesse. È stata una bella serata perché ho visto tanta gente che amo, ma il resto è il mio lavoro, il mio 100% e non mi è piaciuto come ho fatto il mio lavoro”.

Ora il Genoa e De Rossi devono voltare pagina rapidamente: sabato arriva il Pisa in uno scontro salvezza molto importante contro l’ex tecnico Gilardino: “Squadre facili non ce ne sono, lo abbiamo visto il Pisa contro la Juventus. La Roma era sul chi va là dopo la nostra prestazione con l’Atalanta, di questa partita mi ha infastidito un po’ di leggerezza e passività nei duelli. Dovrò lavorare meglio in funzione di questo, anche se su 7 partite posso essere soddisfatto nelle prime 6 per l’atteggiamento”.