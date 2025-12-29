  • News24
Genoa, i convocati per la partita contro la Roma: c’è Thorsby

Vista l'emergenza portieri, con la squalifica di Leali e l'infortunio di Siegrist, prima convocazione per Mihelsons, estremo difensore di 17 anni

Genoa Vs Hellas Verona

Genova. Il Genoa ha diramato i convocati per la trasferta di questa sera contro la Roma. Vista l’emergenza portieri, con la squalifica di Leali e l’infortunio di Siegrist, prima convocazione per Mihelsons, estremo difensore tra under 18 e Primavera. Recupero rapido per Thorsby, che dopo il problema alla spalla, è arruolato per la partita. Niente da fare per Messias, Cornet e Gronbaek, ancora ai box. Onana assente giustificato per la Coppa d’Africa.

Portieri: Ernestas Lysionok, Rendijs Mihelsons, Daniele Sommariva.

Difensori: Alessandro Marcandalli, Aaron Martin, Brooke Norton-Cuffy, Leo Østigård, Sebastian Otoa, Stefano Sabelli, Johan Vasquez.

Centrocampisti: Valentin Carboni, Mikael Ellertsson, Seydou Fini, Morten Frendrup, Ruslan Malinovskyi,  Patrizio Masini, Nicolae Stanciu, Morten Thorsby.

Attaccanti: Lorenzo Colombo, Hugo Cuenca, Jeff Ekhator, Caleb Ekuban, Lorenzo Venturino, Vitor Vitinha.

