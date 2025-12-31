Genoa, nel 2025 il mercato sbagliato è l’imprevisto che fa “tornare al via”

Cambiare molto per non cambiare quasi niente. Il Genoa di fine 2025 è molto simile a quello che aveva terminato il 2024. Anzi, la situazione in classifica è perfino peggiore. L’anno scorso i rossoblù trascorrevano la notte di San Silvestro a +5 sul terzultimo posto. Quest’anno lo fanno con un +2 provvisorio visto che il Verona ha giocato una partita in meno. La ragione di questa mancata crescita nell’anno solare è facilmente riconducibile all’estate. Il mercato estivo sbagliato in toto e le correlate idee tattiche di Vieira sono stati l’imprevisto, bello grosso, che ha costretto il Genoa a “tornare al via” come in uno dei tanti giochi da tavolo che abbondano in queste feste.

Per fortuna però, come lo scorso anno, i segnali di ripresa ci sono. Come Vieira era riuscito a dare nuovo impulso alla squadra ereditata da Gilardino, anche con De Rossi i rossoblù hanno saputo rimediare in parte a un inizio di campionato da incubo. Accantonati gli acquisti, è stato sufficiente tornare al 3-5-2 per svoltare. Ritorno all’antico inaugurato da Criscito e Murgita, che hanno evidentemente ascoltato le richieste dei giocatori, e sapientemente mantenuto dal tecnico romano. Le ultime tre sconfitte non scalfiscono il buon lavoro fatto dal tecnico, visto che contro Inter e Atalanta il Grifone ha dimostrato di essere vivo. Meno contro la Roma, ma il filotto precedente è stato fondamentale per non trovarsi in fondo alla graduatoria.

Nel nuovo corso di De Rossi, gli unici titolari arrivati in estate sono Ostigard, Colombo e in qualche occasione Ellertsson. Servirà il lavoro sul mercato di Lopez, arrivato a novembre al posto di Ottolini, per puntellare la squadra in una corsa salvezza che appare decisamente complicata. Anche perché c’è in fondo l’incognita Fiorentina, una squadra in crisi ma con una rosa in grado di potersi togliere agevolmente dalle zone basse con un filotto

Andando a ritroso, il Genoa dopo una salvezza in carrozza al termine dell’annata 24/25, chiusa con 43 punti e ben 12 lunghezze dal penultimo posto, ha provato in estate a cambiare pelle ma non ci è riuscito. Hanno lasciato il Signorini giocatori come Bani, De Winter, Badelj, Miretti e Pinamonti. Calciatori tutti importanti nella salvezza. Sono arrivati tanti trequartisti che hanno spinto mister Vieira a lavorare sul 4-2-3-1. Ma a conti fatti, quasi tutti gli arrivi di Ottolini hanno fatto flop: Gronbaek, Stanciu, Valentin Carboni, Onana, Cornet e Colombo, quest’ultimo in difficoltà come unico terminale offensivo. Norton-Cuffy e Martin non si sono trovati a loro agio a quattro. Vitinha ha giocato in tutte le posizioni ma ha sempre deluso. La gestione Vieira, che ha portato 0 vittorie e 0 goal casalinghi, si è poi chiusa con la sconcertante sconfitta 0-2 contro la Cremonese.

Un epilogo amaro e per certi versi inatteso visto che Vieira nella prima parte dell’anno aveva ottenuto risultati ottimi. Nelle 20 partite giocate dal gennaio al maggio del 2025, Vieira ha costruito la salvezza conquistando 24 punti: 6 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. Numeri che, sommati alla prima parte di questa stagione, posizionano il Genoa al 14^ posto della classifica dell’anno solare della Serie A con un totale di 38 punti in 37 partite. Un posizionamento che corrisponde all’attuale classifica 25/26 visto che significa essere appena sopra alla zona retrocessione. Dietro al Grifone, ci sono soltanto Parma, Verona e Lecce se si tiene conto soltanto delle squadre che hanno trascorso tutto l’anno nella massima serie.

Nel 2025 sono state appena 6 le vittorie davanti al pubblico del Ferraris (solo una da settembre a oggi). Il Grifone nel 2025 ha saputo vincere le partite giuste senza però regalare risultati memorabili. Mai, infatti, una vittoria contro squadre che giocano in Europa. Un pubblico che si aspetta decisamente di più dalla gestione di Sucu in questo 2026 alle porte. Bene mettere a posto i conti – la cessione più onerosa dell’anno quella di Ahanor all’Atalanta – ma una piazza che di anno in anno si dimostra sempre più vicina alla squadra legittimamente si aspetta uno step ulteriore. Il 2025, d’altronde, è l’anno del terzo record consecutivo di abbonamenti: 28 101.