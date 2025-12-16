Genoa – Atalanta a porte aperte, per la società multa salata per fumogeno e monetine al guardalinee

Genova. Genoa – Atalanta si giocherà a porte aperte: è ripresa a metà pomeriggio di martedì 16 dicembre la prevendita al Ticket office del Porto Antico in vista del match in programma domenica sera al Ferraris.

Questione di poco tempo e anche le rivendite online dovrebbero sbloccarsi.

Dal giudice sportivo è arrivata però una multa salata per il fumogeno che ha provocato l’interruzione della partita per circa un minuto e mezzo e per il lancio di monetine dai Distinti che hanno colpito uno dei guardalinee senza però conseguenze lesive: 12 mila euro. Alla luce dei possibili rischi di partita a porte chiuse dopo gli scontri fuori dallo stadio, la multa salata è probabilmente il male minore (a decidere sulle porte aperte o meno, va detto, non è il giudice sportivo, che si attiene solo alle questioni di campo riportate dall’arbiro).

Per quanto riguarda Roma – Genoa, invece l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha sospeso per ora il giudizio per acquisizione di informazioni relative all’incontro non facendo avviare, per ora la vendita dei tagliandi.