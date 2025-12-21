Genova. Genoa – Atalanta 0-0

49′ Accelerazione di Musah che arriva sul fondo in area di rigore e trova la gamba di Frendrup: palla in corner. Sulla battuta uscita alta di Sommariva che fa suo il pallone

48′ Palo di Vitinha! Discesa palla al piede di Norton-Cuffy, cross basso in mezzo dove c’è Ekuban che non riesce a intervenire in modo decisivo, il pallone attraversa ancora l’area e Vitinha di destro colpisce a botta sicura, ma è il palo a negare la gioia del gol

46′ Si riparte senza cambi con palla al Genoa che ora attacca verso la Nord

Reti bianche a fine primo tempo tra Genoa e Atalanta con il Genoa che ha tenuto botta nonostante sia in dieci dal 3′ per l’espulsione di Leali.

Rossoblù con una novità in formazione: Ekuban dal primo minuto al posto di Colombo. Ancora una volta De Rossi privilegia Ellertsson al posto di Thorsby, che resta in panchina per la seconda partita consecutiva e preferisce non rischiare Ostigard appena rientrato a disposizione: confermata la difesa con Marcandalli, Otoa e Vasquez.

Partita subito in salita per il Genoa perché al terzo minuto viene espulso Leali: il portiere atterra fuori dall’area Maldini, che si era involato palla al piede sfruttando un’ingenuità di Norton-Cuffy. Cambio obbligato per De Rossi che inserisce Sommariva (Siegrest è infortunato) e si priva di Martin, sistemando Ellertsson sulla sinistra.

Genoa che comunque non rinuncia a giocare e subisce solo un tiro pericoloso nella prima mezz’ora: al 10′ conclusione in area di De Ketelaere su cui Sommariva è pronto alla deviazione in tuffo.

La squadra di De Rossi resta compatta dietro e riparte bene e si fa vedere dalle parti di Carnesecchi al 17′ con un colpo di testa di Vasquez su corner che il portiere atalantino respinge coi pugni.

La partita resta equilibrata nonostante l’inferiorità numerica con il Genoa che tiene botta e al 34′ va di nuovo al tiro con Vitinha che sfrutta un’ottima sponda di Ekuban, che ha tenuto bene un pallone lanciato lungo.

L’Atalanta guadagna diversi calci d’angolo, ma non si rende mai davvero pericolosa. Sinora partita davvero impeccabile in inferiorità numerica da parte del Genoa.

Genoa – Atalanta la cronaca minuto per minuto

46′ Grande intervento di Vasquez che libera l’area di rigore su un cross pericoloso

45′ Due minuti di recupero

42′ Ripartenza di Vitinha che poi appoggia a Malinovskyi il quale sbaglia la misura del passaggio mettendo il pallone fuori. Genoa che non sfrutta una buon possibilità

41′ Duello De Ketelaere Marcandalli, com quest’ultimo che devia il pallone in angolo. Sulla battuta deviazione del Genoa ancora in angolo, ma dall’altro lato.

39′ Ancora un angolo per l’Atalanta con Frendrup che libera l’area di rigore. Sulla battuta di Maldini è ancora lui a respingere di testa di nuovo in corner e sempre lui a liberare ancora sull’angolo fotocopia sul primo palo

35′ Atalanta che si rende pericolosa con un colpo di testa di Kolasinac che taglia fuori dai giochi Sommariva, ma non Ellertsson che calcia via il pallone molto vicino alla linea di porta

34′ Vitinha! Ottimo lavoro di Ekuban che tiene palla in area di rigore appoggiandosi a Hien, il portoghese però conclude a rete senza troppa forza e Carnesecchi para senza troppi problemi

33′ Altro erroraccio del Genoa a centrocampo, Musah se ne va palla al piede, il numero 6 sbaglia a conclusione sparando all

28′ Genoa ancora in avanti, con Ellertsson che sfrutta un rimpallo su Zappacosta e guadagna un angolo. Proprio Ellertsson batte il corner su cui Ekuban e Marcandalli si otacolano un po’ nel colpo di testa con la palla che termina fuori

25′ Espulso Scarpi dalla panchina per proteste su un fallo concesso all’Atalanta su duello in attacco del Genoa

22′ Fallo di Malinovskyi su Maldini sul lato corto dell’area di rigore a dieci centimetri dalla linea, rischio del numero 17. La battuta di Bernasconi è direttamente verso la porta, ma non è precisa e finisce oltre il secondo palo

19′ Ora è l’Atalanta a guadagnare un angolo per una deviazione di Frendrup su una conclusione da fuori area. Nulla di fatto sulla battuta

17′ Colpo di testa di Vasquez sul corner, Carnesecchi respinge coi pugni

16′ Errore di Zappacosta indotto dal pressing del Genoa, Grifone che guadagna un corner

15′ Tentativo da fuori area di Ederson, palla alta

10′ Ci prova De Ketelaere dentro l’area di rigore, con la difesa del Genoa che lascia lo spazio per il tiro. Sommariva è pronto a deviare, poi un compagno finalizza mettendo in corner. Sugli sviluppi nulla di fatto

5′ Cambio obbligato per De Rossi: fuori Martin per Sommariva, con Ellertsson che andrà a occupare la fascia sinistra. Punizione battuta da Scamacca di poco alta sopra la traversa

3′ Espulso Leali. Errore di Norton-Cuffy che lancia Maldini solo verso la porta, il portiere in uscita lo atterra

2′ Primo corner gudagnato dal Genoa: cross di Vitinha respingo da Kolasinac

2′ Ellertsson porta avanti il pallone sulla sinistra, palla a Martin, cross in mezzo un po’ a campanile, colpo di testa di Vitinha che Carnesecchi fa suo sen

1′ Si parte con palla all’Atalanta, oggi in bianco. Genoa che in questo primo tempo attacca verso la Sud

Allo stadio presente anche il presidente Sucu.

Prima dell’inizio della partita la tifoseria ha consegnato un assegno da 100 mila euro alla Gigi Ghirotti per la vendita libro sulla Fossa dei Grifoni.

Il momento della consegna dell'assegno

In relazione agli arresti scattati in settimana dopo gli scontri prima di Genoa – Inter, uno dei gruppi della Nord ha appeso uno striscione eloquente all’ingresso della Nord: ‘Per noi nessuna resa, Marassi non si piega – Ultras liberi’.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Leali, Marcandalli, Otoa,Vasquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin (4′ Sommariva), Vitinha, Ekuban.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Lysionok, Ostigard, Sabelli, Carboni, Masini, Stanciu, Thorsby, Fini, Venturino, Colombo, Ekhator.

Atalanta: Carnesecchi, De Roon, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Maldini, Scamacca.

Allenatore: Palladino.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Ahanor, Scalvini, Brescianini, Zalewski, Samardzic, Sulemana, Krstovic.

Arbitro: Abisso di Palermo. Assistenti: Di Gioia, Barone. Quarto uomo: Marchetti. Var: Gariglio. Assistente Var: Marini.

Espulso al 3′ Leali.

Spettatori: 30.460 (28101 abbonati più 2359 paganti )