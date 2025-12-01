Gatta investita da pirata della strada a Quezzi: “Sporgeremo denuncia”

Genova. Ha investito una gatta in strada con lo scooter, poi se n’è andato a tutta velocità senza fermarsi per vedere come stava.

A denunciare l’episodio, avvenuto in via Donati, a Quezzi, è stata una volontaria che da tempo accudisce la gatta, in libertà, e che l’ha trovata in strada dolorante: “A investirla è stato un uomo di mezza età, robusto, con uno scooter grande (tipo T-Max) – ha scritto su Facebook lanciando un appello – Scrivo qui sperando che tu possa leggere il messaggio visto che ti sei fermato, hai guardato cosa avevi investito e te ne sei andato. Volevo avvisarti che è stata presa la targa del tuo mezzo e che verrai denunciato per omissione di soccorso, perché può capitare di investire un animale ma la legge dice che ti devi fermare”.

L’omissione di soccorso nei confronti di animali che feriti a causa di un incidente è un reato punito con una sanzione pecuniaria che può anche superare i 1.600 euro, e fermarsi è un obbligo per legge. Se dall’investimento deriva la morte dell’animale, il reato diventa penale.

“La gattina era viva, si è trascinata per qualche metro sotto una macchina, quando sono arrivata io ha camminato per qualche metro. Spero solo che si sia spaventata e che sia dolorante solo nelle zampe posteriori”, ha scritto la volontaria, che non è ancora riuscita a rintracciarla ed è molto preoccupata per le sue condizioni di salute.