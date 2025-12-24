La sindaca Salis al Gaslini per gli auguri di Natale a bambini, famiglie e operatori

Genova. Questa mattina la sindaca di Genova Silvia Salis ha visitato l’Istituto Giannina Gaslini per portare i suoi auguri di Natale ai bambini ricoverati, alle loro famiglie e agli operatori.

Ad accoglierla il presidente Edoardo Garrone, il direttore generale Renato Botti, il direttore sanitario Raffaele Spiazzi e la consigliera di amministrazione Marta Asquasciati insieme alla vicepresidente della Fondazione Gerolamo Gaslini Carla Sibilla. La sindaca ha fatto tappa in Terapia Intensiva, diretta da Andrea Moscatelli, incontrando il personale e soffermandosi con le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati.

La visita è poi proseguita all’esterno del cantiere del Nuovo Gaslini, dove la sindaca ha potuto osservare l’avanzamento dei lavori del Padiglione Zero, che ogni giorno prende forma proprio nel cuore dell’ospedale.

La mattinata si è conclusa all’Ospedale di Giorno, dove la sindaca Salis ha portato i suoi auguri insieme a Vanni Oddera e al suo team e amici, che proprio oggi, in vista del Natale, hanno regalato ai bambini e alle famiglie un momento di gioia tra moto, musica, regali, Babbo Natale e tante principesse.

«In questi giorni di Natale, la visita della sindaca Silvia Salis al Gaslini è un segno di autentica vicinanza alla nostra comunità: ai bambini, alle loro famiglie e a tutti gli operatori che ogni giorno si prendono cura di loro. Momenti come questi rafforzano il senso di vicinanza e attenzione verso chi vive e lavora ogni giorno al Gaslini», commenta il presidente Edoardo Garrone.

«Il Gaslini è un’eccellenza assoluta della nostra città, riconosciuta su scala nazionale e internazionale, qui ogni giorno si intrecciano competenza, ricerca, umanità e dedizione – aggiunge la sindaca di Genova, Silvia Salis – incontrare i bambini, le famiglie e gli operatori in questi giorni così carichi di significato è stato un momento di condivisione estremamente intenso: ho visto in loro una forza straordinaria che porterò sempre con me. Il futuro del Gaslini, con il progetto del nuovo Padiglione Zero, è simbolo di una città che cura, si rinnova e mette al centro le persone più fragili. A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, voglio ringraziare chi ogni giorno lavora in questi corridoi, donando speranza a chi sta attraversando un momento di difficoltà».