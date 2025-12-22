Obesità, il Galliera contribuisce alle linee guida Italiane sull’Endoscopia Bariatrica

Genova. Sono state recentemente pubblicate le Linee Guida Italiane sull’Endoscopia Bariatrica nel trattamento dell’obesità e delle sue complicanze, frutto della collaborazione di numerose Società Scientifiche nazionali del settore.

Alla realizzazione di questo importante risultato scientifico ha contribuito anche l’Ospedale Galliera, grazie alla partecipazione della dott.ssa Carla Micaela Cuttica, Dirigente Medico Responsabile della S.S.D. Endocrinologia dell’Ente e membro dell’AME – Associazione Medici Endocrinologi.

La cura della persona affetta da obesità richiede un approccio multidisciplinare, fondato sulla collaborazione di diverse figure professionali coinvolte nella cogestione della patologia e orientate a porre il paziente e i suoi bisogni al centro del percorso di cura.

In questo contesto, l’Ospedale Galliera, attraverso il Centro di Chirurgia dell’Obesità, è in grado di integrare competenze altamente specialistiche provenienti da reparti con consolidata esperienza nel settore.

Il percorso di valutazione e presa in carico della persona con obesità che si approccia a una procedura bariatrica coinvolge infatti un team multiprofessionale composto da Chirurgo bariatrico, Dietista, Endocrinologo, Gastroenterologo – cui competono nello specifico le procedure di endoscopia bariatrica – Psicologo e Tutor infermieristico, ciascuno con ruoli e competenze specifiche ma pienamente integrati in un modello condiviso di cura.

Lo sviluppo e la diffusione di linee guida scientifiche aggiornate e condivise a livello nazionale rappresentano uno strumento fondamentale nel trattamento di questa complessa patologia per rendere più efficace e appropriata la gestione multidisciplinare del paziente affetto da obesità

“Il riconoscimento dell’obesità come malattia in Italia – dice Andrea Weiss, coordinatore del Centro di Chirurgia dell’obesità del Gallera – rappresenta un passo decisivo per la salute pubblica. In questo contesto, l’endoscopia bariatrica si afferma come una terapia innovativa e mini-invasiva, in grado di offrire ai pazienti un’opzione di cura efficace e sicura all’interno di percorsi ospedalieri multidisciplinari.”

Il Galliera è stato riconosciuto come centro eccellenza dalla SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità) nel 2025.