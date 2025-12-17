Galleria Moneglia, Ghio (PD): “Il Governo chiarisca tempi e risorse per la riapertura. Presentata interrogazione”

Genova. “Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti faccia piena chiarezza sui tempi e sulle modalità di riapertura della SP 370, la cosiddetta “strada delle gallerie”, che collega Sestri Levante, Moneglia e Deiva Marina e che da quasi un anno è completamente chiusa a causa di gravi criticità strutturali. La prolungata chiusura della strada sta determinando una condizione di forte isolamento per la comunità di Moneglia. Cittadini, lavoratori e studenti sono costretti ogni giorno a percorsi alternativi lunghi e difficoltosi, in particolare attraverso il Passo del Bracco, con un pesante aumento dei tempi di percorrenza”.

Queste le dichiarazioni della vicepresidente del Gruppo PD alla Camera che ha presentato un’interrogazione al Ministro Salvini, insieme ai deputati PD Alberto Pandolfo e Luca Pastorino sul tema dei lavori di ripristino delle gallerie stradali che collegano Moneglia con Sestri Levante, da diversi mesi “sotto i ferri” per interventi di messa in sicurezza.

“Le ricadute negative coinvolgono anche le attività economiche e turistiche e rendono più complesso l’accesso ai servizi essenziali. A fronte di una situazione che dura ormai da troppo tempo, serve ora un quadro dettagliato e certo sulla riapertura. È necessario sapere a che punto sia il progetto di messa in sicurezza definitiva di tutte le gallerie, quali siano le tempistiche dell’iter progettuale e dell’avvio dei lavori e quali risorse finanziarie il Ministero intenda destinare a un intervento che viene stimato tra i 36 e i 40 milioni di euro. I territori non possono essere lasciati isolati per anni. Il Governo deve sostenerli in un intervento così importante fornendo risposte rapide, trasparenti e tempi certi per la riapertura della galleria di Moneglia e dell’intero tracciato”, conclude Ghio