In flagranza

Furto in appartamento a Coronata, ladro bloccato grazie ai residenti

I poliziotti sono stati allertati da alcune persone che hanno visto due uomini con il volto coperto uscire da un giardino privato e scappare

ladro furto appartamento

Genova. Torna l’allarme furti in abitazione nel periodo delle feste. La polizia ha arrestato un uomo di 41 anni che nella serata del 30 dicembre si è introdotto in un appartamento di via Coronata per rubare.

Intorno alle 20 è arrivata al 112 di due probabili ladri in azione nel giardino dell’appartamento, che stavano scappando in direzione di via Cornigliano. La sala operativa della Questura ha inviato le volanti sul posto, e gli agenti hanno individuato un uomo con il viso coperto e abbigliamento perfettamente corrispondente alla descrizione fornita dai testimoni.

Quando è stato bloccato è stato perquisito, e addosso aveva gioielli, banconote e monete straniere di diverso taglio, una mazzetta da 900 euro in contanti e attrezzi per lo scasso. Portato in Questura per l’identificazione, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.

Le indagini sono ancora in corso per risalire al complice, mentre i proprietari dell’appartamento sono stati rintracciati e gli oggetti rubati sono stati restituiti.

