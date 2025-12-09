Denunciato per furto su un’auto e portato in questura, appena uscito ruba su un’altra macchina

Genova. Denunciato per furto su un’auto e portato in questura, appena uscito è andato a rubare su un’altra macchina e alla fine è stato arrestato.

Protagonista dell’episodio un 21enne cittadino tunisino che lunedì intorno all’ora di pranzo è stato fermato in piazza Santa Sabina, mentre tentava di rubare un telefono cellulare custodito nell’abitacolo di un’auto in sosta.

Gli agenti delle volanti dell’Upg e Sp lo hanno portato in questura, e dopo la stesura degli atti il giovane si è allontanato dirigendosi verso il parcheggio di piazza della Vittoria. Qui è stato notato da un cittadino armeggiare vicino alle portiere delle vetture, fino a quando, trovandone una aperta, vi si è introdotto per frugare gli interni.

A quel punto è stato richiesto l’intervento della polizia, che è immediatamente arrivata sul posto e ha bloccato il 21enne mentre ancora si trovava nella piazza. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato una busta della spesa ed un paio di occhiali griffati con relativa custodia, successivamente riconosciuti come propri dal proprietario del mezzo trafugato.

Il giovane è stato arrestato e sarà giudicato con rito direttissimo.