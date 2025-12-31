Ruba alcolici in un ristorante, ladro sorpreso mentre fugge dalla finestra

Genova. È entrato all’alba in un ristorante di piazza della Meridiana per rubare, ed è uscito da una finestra con alcune bottiglie di alcolici. Qualcuno però l’ha visto e ha subito chiamato la polizia.

È successo martedì mattina e l’uomo, un 28enne cittadino marocchino, è stato denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di materiale da scasso.

A segnalare l’uomo al 112 è stato un passante che ha visto il 28enne uscire furtivamente dalla finestra di un ristorante, sfruttando poi il cornicione per raggiungere salita San Francesco. Giunti sul posto gli agenti hanno verificato che la porta di ingresso del locale era stata forzata e la porta di servizio, in vetro, danneggiata. A terra numerose tracce di sangue e una grossa busta contenente diverse bottiglie infrante di alcolici. Anche all’interno del ristorante, messo a soqquadro, c’erano alcune bottiglie rotte e superalcolici parzialmente consumati.

Gli operatori della sala operativa hanno subito visionato le immagini di videosorveglianza “Città sicura” fornendo alle volanti una parziale descrizione dell’autore, che si è allontanato portando sulle spalle uno zaino vistoso. L’uomo è stato rintracciato in piazza Caricamento e denunciato.